寶馬960億電池大單落地中國　蜂巢能源、寧德時代分食大餅

德國汽車製造商寶馬公司今年初曾公開對外招標約160GWh電池訂單，鞏固電動汽車雨電池的重要供應鏈，近日該訂單終於正式落地，由內企蜂巢能源與寧德時代取得90GWh訂單，另70GWh將由寧德時代或億緯鋰能提供。內媒估算，這筆訂單總值將達到960億元（人民幣，下同），超過百億歐元的巨額訂單，分析稱「中國的動力電池業者真是『贏麻了』」！



內地網媒《36氪》旗下《啟動PowerOn》公眾號獨家披露，稱從多位產業鏈人士處獲悉，蜂巢能源確定已獲得寶馬汽車歐洲區近90GWh的產能訂單，而在中國市場近70GWh訂單將由寧德時代或億緯鋰能獲得。（編按：GWh為「吉瓦時」英文Gigawatt-hour的縮寫，指100萬千瓦時，一般用作量度大型發電廠的能源年產量）

報道稱，如果每瓦時電池的價格以0.6元來估算，寶馬這筆訂單的價值將到達960億元，超過百億歐元，屬實是一塊大肥肉。

全球最大電動車電池公司寧德時代在中國市場更佔據超過六成的市場份額，遙遙領先於排名第二的LG新能源。（資料照片）

有分析指出，寧德時代和億緯鋰能能夠承接訂單並不讓人意外，因為寶馬和兩家公司此前已有合作。去年9月份，寧德時代宣布與寶馬集團宣佈達成一項長期協定，從2025年開始，寧德時代將為寶馬集團「新世代」車型架構的純電車型供應圓柱電池。根據協定，這些產品將在位於中國和歐洲的2座電池工廠生產，每座工廠供應寶馬的年產能高達20GWh。

相比之下，蜂巢能源入局則讓人猝不及防，而且它攬獲了90GWh產能，比寧德時代和億緯鋰能加起來還更多。報道指出，蜂巢能源是近2年崛起的動力電池新秀，該公司於2018年從長城動力電池事業部脫胎，主要客戶有長城、零跑等，近些年又被理想、吉利、銀河和領克等相中，自此聲名鵲起。

鋰電池是新能源汽車動力來源的重要保障，圖為正在充電的鋰電池。（VCG）

在《36氪》的報道中提到，蜂巢能源初期將為寶馬規劃2條電芯產線，以及配套的模組與pack產線，所供給的電芯類型是蜂巢能源主打的大單品短刀電芯，這些電芯將採取 CTP 模式在寶馬新一代平台的純電車型上使用。

如果與寶馬合作順利進展，那麼對於蜂巢能源來說無疑是最好的一張名片，對品牌形象提升和對市場供應都有極大的好處，寶馬大單落地中國，實讓內地企業賺得盆滿缽滿。