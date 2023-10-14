內地6歲童吃太飽嘔吐　遭班導逼吞嘔吐物「一口一口硬塞回嘴裏」

連成年人也有吃不下、挑食的情形，更何況是才剛上學的幼童；中國大陸有家長控訴指出，家中就讀大班的小孩，因為午餐吃不下南瓜吐出，竟被強硬將「嘔吐物」給一匙一匙的塞回嘴中，事發當下的監視器畫面曝光後，也在微博等平台引起軒然大波。



綜合《上游新聞》等陸媒報導，今年6歲的當事人目前就讀幼稚園大班，某天回家卻被發現衣服滿是髒污，起初全家人雖然沒有想太多，但就在婆婆聽到孫子委屈巴巴的訴苦時，才得知竟然是因為在學校「吃不下」，而被老師一口一口強行餵食。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

據了解，家長在得知情況的當下，便主動和幼稚園聯繫、並要求調閱事發當天的監視器內容，但均被園方回絕；直到後來一家人選擇報警，才在派出所的協調下調取畫面，並驚訝的發現孩子吐出口中食物後，竟被老師一口一口塞回嘴中。

確認了老師有虐待的行為後，家長氣的向當地教育局提出檢舉，相關單位接獲舉報後，確認該名幼教師確實有不當行為，要求向當事人道歉後予以免職處份，至於幼稚園的負責人也將面臨約談，除了園區工作全面整頓之外，也對幼稚園做降級降星處理。

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