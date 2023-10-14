內地女與多人無套性交　懷孕後拉5男入聊天群組要求「AA墮胎費」

大陸一名女子意外發現自己懷孕，由於他在同一時期和5位男生，在沒有做安全措施的情況下發生性行為，因此她決定將5人拉進群組，要求他們「AA墮胎費」。



對話紀錄中可以看到，女子秀出了自己到醫院驗孕的單據，毫不避諱的告訴5名男子，自己不知道孩子的爸爸是誰，但是這個月沒做安措施就發生性行為的，只有他們5個，所以當中一定要有人站出來負責。

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不過想當然的，沒有人願意擔這個責任，於是女子表示，既然沒人要負責，那就大家平攤墮胎的費用，這樣最公平。

突然喜當爸的5位男生，對宛如黃金時間電視劇劇情的狀況看傻了眼，如果沒做安全措施的有5個人，意味著女子其實還有更多的床伴。

但5男也沒有打算要出錢，反而認為女子是來詐騙的，甚至反嘲「這是全新乞討方式？」、「你趕快生，我倒想看看誰攤上你這個麻煩」。

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接著該名女子惱羞成怒，直接放話稱「敢做不敢當，有本事當初不要摘」、「不給錢我就把小孩生下來，到時候去做DNA鑑定，看看是誰的種」、「生下後直接抱到你家門口，你想不認都不行」。

群組對話紀錄曝光後，在網路上瘋傳，不少網友直呼「吃了個大瓜」，不過對於內容的真實性，也有人持懷疑態度，認為實在很難想像，一個女孩子可以這麼坦蕩的坦承自己跟多人發生性關係。

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