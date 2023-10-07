內地大媽巴士上高聲歌唱 再逼乘客付「睇Show錢」：不付不准下車
撰文：TVBS新聞網
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人不要臉，天下無敵！
河北張家口一名女子，日前不顧滿車乘客感受，在巴士上大聲唱歌，並在演唱結束後，要求所有人都必須支付「看表演費」才准下車。
此話一出令眾人相當錯愕，但也沒打算理她，未料她竟直接擋在車門前將路堵住，誇張行徑在網路上掀起熱議。
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從曝光的影片可見，穿著駝色大衣、戴著眼鏡的女子獨自一人坐在巴士的個人位上，接著拿出手機大肆唱歌，似乎相當滿意自己的歌聲。
不料當她演唱完畢後，有其他乘客想下車，她竟起身與對方爭執，接著開始跟眾人討要「看表演費」，並放話「聽過的人都要給錢，不給不讓下車」。
當眾人紛紛表態不願付錢，女子又跑到車門前、張開雙手阻止大家通過。此時一名乘客看不下去，直接將她拉到一旁、警告她不准再鬧，女子才放棄掙扎，不敢再跟大家要錢。
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女子的誇張行徑被錄下PO網後，網友群起砲轟，眾人不滿大罵「想錢想瘋了」、「人不要臉天下無敵」、「五音不全哪來的臉」、「明明可以直接搶，她非要唱一首歌」、「巴士上禁止乞討賣藝等行為」。
另外也有人提供解方，「一車人給她一起唱，叫她付款」、「大家一起給她唱首歌，要求支付每個人的表演費，不給不准下車！」。
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