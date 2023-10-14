央行行長潘功勝：中國經濟總體回升向好　青年人就業明顯改善

國際貨幣基金組織周五（13日）起一連兩日在摩洛哥馬拉喀什召開第48屆國際貨幣與金融委員會（IMFC）會議，就全球經濟金融形勢、基金組織工作等議題展開討論。據中國人民銀行周六（14日）消息，中國人民銀行行長、國家外匯管理局局長潘功勝出席會議並發言，期間，他詳解了當下中國經濟的積極因素和未來貨幣政策走向，表示少數問題中小金融機構改革化險取得重要進展。



潘功勝表示，今年以來，中國經濟持續恢復、總體回升向好。近期，中國經濟運行中的積極因素在積累，亮點增多，預期好轉。工業、服務業增速均有所提升，市場銷售加快恢覆，固定資產投資規模繼續擴大，高技術產業投資保持較快增長。

潘指，中國就業形勢總體穩定。8月全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.1%，青年人就業明顯改善。房地產市場方面，多地房地產市場隨著「認房不認貸」、調整優化差別化住房信貸政策、降低存量首套住房貸款利率等政策的落實出現了回暖。下一步，中國將更加關注經濟增速和可持續性方面的平衡，在保持合理增速的基礎上，積極推動高質量、可持續的發展。在經濟增長模式轉型過程中，更多關注消費、創新、綠色增長和有關的新基礎設施。

潘功勝指青年人就業明顯改善。（新華社）

展望未來，潘功勝表示，中國將堅持改革開放不動搖，優化民營企業發展環境，在新能源、電動汽車和半導體領域，民營企業都發揮了十分重要的作用；還將推動外貿穩規模優結構，更大力度吸引和利用外資，「我們有信心有能力推動經濟持續健康發展，為全球經濟覆蘇和可持續發展注入更多新動能」。

貨幣政策方面，潘功勝表示，穩健的貨幣政策精準有力，加大逆周期調節力度，有力有效應對國內外風險挑戰，鞏固經濟回升向好態勢。具體來說，總量方面，保持流動性和貨幣信貸處於合理水平，持續營造適宜的貨幣金融環境。結構方面，精準滴灌強化重點領域支持，加大對普惠、科創、綠色等重點領域的支持，加大金融支持民企發展力度，通過推動降低首付比等措施適時調整優化房地產金融政策。價格方面，引導融資成本下降，企業貸款平均利率處於歷史低位；指導金融機構合理調降中長期定期存款利率，促進儲蓄向消費、投資轉化。保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

金融穩定方面，潘指出，中國金融運行整體穩健，風險可控。中國金融體系中銀行業資產佔比超過九成，銀行業金融機構總體經營穩健，特別是大型銀行評級一直優良。少數問題中小金融機構改革化險取得重要進展，非法金融活動得到有力整治，金融市場運行平穩。

潘最後強調，中方一貫認為，基金組織份額改革應實現份額增資和佔比調整，體現基金組織以份額為基礎的機構性質，並更好反映成員國在全球經濟中的相對地位，提高新興市場和發展中國家的話語權和代表性。中國支持基金組織推進特別提款權（SDR）轉借。