習近平《求是》刊文：開闢馬克思主義中國化時代化新境界

新華社報道，10月16日出版的第20期黨刊《求是》雜誌將發表中共總書記習近平的重要文章《開闢馬克思主義中國化時代化新境界》。



文章強調，黨的二十大提出開闢馬克思主義中國化時代化新境界的重大任務，強調這是當代中國共產黨人的莊嚴歷史責任。黨的二十大報告在總結歷史經驗基礎上，提出並闡述了「兩個結合」、「六個必須堅持」等推進黨的理論創新的科學方法，為繼續推進黨的理論創新提供了根本遵循，我們要堅持好、運用好。

文章指出，要始終堅守理論創新的魂和根。馬克思主義中國化時代化這個重大命題本身就決定，我們決不能拋棄馬克思主義這個魂脈，決不能拋棄中華優秀傳統文化這個根脈。必須堅持馬克思主義這個立黨立國、興黨興國之本不動搖，堅持植根本國、本民族歷史文化沃土發展馬克思主義不停步。

文章又指，推進馬克思主義中國化時代化的任務不是輕了，而是更重了。要牢固樹立大歷史觀，以更寬廣的視野、更長遠的眼光把握世界歷史的發展脈絡和正確走向，認清中國社會發展、人類社會發展的大邏輯大趨勢，把握中國式現代化的歷史沿革和實踐要求，全面系統地提出解決現實問題的科學理念、有效對策，讓當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義展現出更為強大、更有說服力的真理力量。