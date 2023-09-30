習近平《求是》刊文：推進中國式現代化須守正創新　要活而不亂

《求是》雜誌發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《推進中國式現代化需要處理好若干重大關係》，文章指出推進中國式現代化是一個系統工程，需要統籌兼顧、系統謀劃、整體推進，正確處理好一系列重大關係，並提出六點強調，包含新時代治國理政須守正創新、現代化秩序要活而不亂，要把國家和民族發展放在自己力量的基點等。



官媒《新華社》報道，《求是》在10月1日出版的第19期雜誌中，將發表習近平重要文章《推進中國式現代化需要處理好若干重大關係》。文章針對中國式現代化推進，重點強調了6個方面。

一是頂層設計與實踐探索的關係。文章點名，中國式現代化是分階段、分領域推進的，實現各個階段發展目標、落實各個領域發展戰略同樣需要進行頂層設計。同時，推進中國式現代化也是一個探索性事業，需要在實踐中大膽探索未知領域，透過改革創新推動事業發展，決不能刻舟求劍、守株待兔。

習近平十分重視推進國家治理體系和治理能力現代化。（新華社）

二是戰略與策略的關係。文章認為，增強戰略的前瞻性、全域性、穩定性，把歷史、現實、未來貫通起來，把中國和世界連接起來，方能使中國制定的戰略符合實際、行之有效，為中國式現代化提供強大的戰略支撐。

三是守正與創新的關係。文章強調，守正創新是黨在新時代治國理政的重要思想方法。中國式現代化的探索就是一個在繼承中發展、在守正中創新的歷史過程。在推進中國式現代化新征程上，首先要守好中國式現代化的本和源、根和魂，毫不動搖堅持中國式現代化的中國特色、本質要求和重大原則，確保中國式現代化的正確方向。

同時，也要把創新擺在國家發展全域的突出位置，順應時代發展要求，著眼於解決重大理論和實踐問題，不斷開闢發展新領域新賽道，塑造發展新動能新優勢。

習近平指，中國將分步實現全面建成小康社會、基本實現社會主義現代化，最終建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。（新華社）

四是效率與公平的關係。文章要求中國式現代化既要創造比資本主義更高的效率，又要更有效地維護社會公平，更好實現效率與公平相兼顧、相促進、相統一。

五是活力與秩序的關係。文章直言，在現代化的歷史進程中，處理好活力與秩序關係是一道世界性難題。中國式現代化應當而且能夠實現活而不亂、活躍有序的動態平衡。

最後，在自立自強與對外開放關係層面，文章寫道，推進中國式現代化，必須堅持獨立自主、自立自強，堅持把國家和民族發展放在自己力量的基點上，堅持把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中。要不斷擴大高水準對外開放，拓展中國式現代化的發展空間。