廣東生育情況調研：逾5成90後理想子女數為2個　二孩生育意願上升

據國家統計局數據，2022年，中國出現近61年來的首次人口負增長。近日，由廣東省人口發展研究院最新開展的一項群眾生育情況調研結果顯示，超過五成90後理想子女數量為2個，廣東群眾生育二孩的醫院略有所上升。



據《南方+plus》報道，今年6月，廣東省人口發展研究院成立專題課題組，對廣東育齡群體生育情況開展了一項深入調查研究。課題組前往廣州、韶關、江門、茂名、揭陽等5市11縣（市、區）進行實地調研，並在全省範圍內開展問卷調查。

調研對象中，約三成「90後」「00後」理想子女數均為1個，超五成「90後」、近四成「00後」理想子女數為2個，而超一成「90後」和超三成「00後」不打算生孩子。

根據調研結果，廣東群眾的二孩生育意願略有上升。（示意圖／Getty Images）

根據調研結果，廣東群眾的二孩生育意願略有上升。育齡群體的理想子女數以二孩為主，但三孩生育意願不明顯，選擇生育三孩的比例不足一成。其中，想要「兒女雙全」以及「給老大做個伴」，是廣東群眾選擇生育二孩的主要原因。

此次調研還提示了一個新現象：與以往相比，廣東群眾總體的生育性別偏好有所弱化，從原來的「多生男孩」，逐漸向「順其自然」「湊個好字最幸福」「養育女兒保平安」等性別偏好轉變，「養兒防老」等傳統觀念正在逐漸淡化。

2月6日，西安市新城區後宰門小學的學生在「開學第一課」上踴躍發言。（新華社）

對此，人類學博士、廣東省人口發展研究院人口研究部助理研究員廖子宜分析表示，從全國範圍看，群眾生育二孩的意願開始下降，由全面二孩政策帶來的生育堆積基本結束，但三孩政策正在起作用，釋放出了一些生育潛能，「70後生育意願高，二孩多孩生育意願明顯，但受年齡和身體條件影響，只能留有遺憾。正值生育旺盛期（20-34歲）的90後、00後，二孩多孩生育意願相對不如70後人群。」