海洋牧場新建設！廣東製造新一代深水網箱：可潛水、抗16級颱風

廣東正以現代化海洋牧場建設為突破口，把海洋資源優勢轉化為發展優勢，打造全省高品質發展的「藍色引擎」。11日廣東省農業農村廳指出，近日首台「廣東製造」的自升式桁架類網箱在湛江下水投產、首批新一代「加強型重力式深水網箱」在台山下水，廣東現代化海洋牧場建設再提速。



一個是深海養殖的「巨無霸」，一個是廣大漁民最容易參與的新裝置，兩種養殖新裝備均為廣東製造，政企研合力推進智能化裝備在深遠海洋漁業的應用。



自升式桁架類網箱正式下水投產：可潛水、抗16級颱風

7月29日下午，由廣東省農業農村廳積極推動的全國首台、廣東製造的自升式桁架類網箱在湛江東南碼頭以西約20公里外的目標海域正式下水投產。該自升式桁架類網箱整體有效養殖容積超1萬立方米，適合深水區域養殖，足以抵抗16級颱風侵襲。至此，廣東已有6台桁架類深水網箱下水投產，數量較去年底翻一番，海洋資源開發能力得到進一步的提高。

只見四方形的網箱利用多功能平台輔助、結合氣囊滑動的方式下水，靠著四條樁腿穩穩矗立在目標海域。以後若想移動，也可以通過將多功能輔助平台變成浮力裝置將樁腿抬離海床來實現。

近日，自升式桁架網箱在湛江下水投產。（羊城晚報）

該自升式桁架類深遠海養殖網箱由廣東聯塑精銦科技有限公司研發承建，屬於輕量型桁架式養殖平台，只有390噸，但靠著四條樁腿，它就能穩穩地「固定」在海上。網箱的設計亮點是具備升降功能，樁腿高45米，網箱框架能沿著樁腿上下升降，整體可以下潛到水下8米，升降速度為16米/小時，下降至水下8米只需要半個小時左右，可以抵禦颱風的襲擊以及實現特定水層養殖。

不僅如此，該網箱還採用了模組化網衣和模組化生產的概念，可以實現快速拼裝，也方便後期水體快速的擴充和安裝維護。根據養殖需要，這種類型的網箱可以把兩口或四口同樣規格尺寸的網箱快速拼裝為一組，快速擴大養殖水體，同時降低網箱單位養殖水體的建造成本。

新一代深水網箱抗風浪能力提升40%

在江門市，8月1日，代表著廣東新一代重力式網箱技術水平的「加強型重力式深水網箱」在台山上川島附近海域正式下水布設。

與自升式桁架類網箱這種深海養殖「巨無霸」不同的是，此次下水的「加強型重力式深水網箱」周長90米，共計30口，投放於水深約20米的海域，是廣大漁民最容易參與的養殖設施。

受普通漁排抗風浪能力弱、桁架式網箱和養殖工船成本相對高昂等因素的影響，重力式網箱目前仍是落實國家戰略發展深遠海養殖的主力裝備。本次下水的網箱的結構型式和材料規格基於台山特定養殖海域、養殖場景數值模擬後確定，具有抗風浪能力強、安全性高、可規模化推廣應用等特點。

網箱由現代化海洋牧場一級開發主體——台山海洋發展集團負責採購、營運，中國船舶集團第六〇五研究院負責研製、批次供貨以及海上佈放安裝。相對常規重力式網箱，抗風浪能力提升40%以上，實現了專業海洋工程技術與海洋養殖技術的深度融合，為廣東省大規模投產新型抗風浪網箱提供了新的理論探索與技術儲備。

以前海洋牧場的深水網箱。（羊城晚報）

廣東省農業農村廳有關負責人表示，廣東省作為全國最重要的海洋漁業省份之一，加強型重力式網箱是一種創新養殖方式，具備了適應海洋複雜環境、抵禦自然災害的能力，為海洋養殖業的發展帶來了新的機遇。

隨著這些深遠海養殖新裝備陸續投入使用，廣東通過政企研合力推進智能化裝備在深遠海洋漁業應用的同時，還啟動了對一系列新裝備在海上養殖應用的實證測試，特別在颱風來臨時，讓各種技術路線同台競技，以選出最適合現代化海洋牧場發展的技術裝備。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

