一帶一路｜中印尼合建雅萬高鐵10.17正式開通運營

10月17日下午4時35分，G1137次動車組列車從印尼雅加達哈利姆車站開出。雅萬高鐵正式開通運營，線路全長142.3公里，列車最高運營時速350公里，從印尼首都雅加達至旅遊名城萬隆最快46分鐘可達。



雅萬高鐵連接雅加達和萬隆，在正式開通運營初期，來往兩地之間開行動車組列車14列，未來將根據市場需求和客流變化，靈活動態調整列車開行方案。

雅萬高鐵是印尼和東南亞第一條高速鐵路，也是中國共建「一帶一路」倡議和印尼「全球海洋支點」構想對接、中印尼兩國務實合作的旗艦項目，全線採用中國技術、中國標準。

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中印尼參建單位充分借鑒中國高鐵建設成功經驗，堅持生態環保理念，加強勘察設計和施工組織，強化安全和質量控制，科學有序、優質高效推進工程建設。

正式開通運營前，中印尼雙方精心組織相關單位對各專業設備進行聯調聯試、檢測驗收和安全評估，對軌道狀態、弓網性能、列車控制、通信信號系統等進行綜合優化調整，確保線路完全具備開通運營條件。精心選拔運營管理和設備維護人員，進行嚴格培訓考試，確認具備上崗資格。印尼交通部已於9月29日向印尼中國高速鐵路有限公司頒發商業運營許可證。