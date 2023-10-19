美容貪腐？睡40官升職　內地「最美翹臀局長」曾來港花500萬整容

內媒報道，北京市紀委10月18日通報，政協北京市延慶區委員會原黨組成員、副主席陳桂芬（副局級）嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。通報提到她「違規收受禮品、接受美容活動安排」，內媒報道稱「美容腐敗撂倒的官員再添一人」、



據了解，內地近來出現貪官挪用鉅額公款給自己或妻子整形美容，「美容腐敗」成為貪腐的新形式，最近的案例是還有今年4月被判刑13年的青海海西州前政協副主席、前茫崖市委書記孔祥輝，通報指他利用不法所得，帶著妻子四處美容整容；而最經典的案例，則是遼寧鞍山市國稅局原局長劉光明，她被稱為「最美翹臀局長」，內媒指她以色上位，光臀部整形就花了50萬。



政協北京市延慶區委員會原黨組成員、副主席陳桂芬。（微博）

公開通報顯示，陳桂芬出生於1970年7月，延慶人，任政協北京市延慶區委員會原黨組成員、副主席，今年3月因涉嫌嚴重違紀違法被查，10月18日被立案調查。

紀委通報指，陳桂芬對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、接受美容活動安排；在組織談話時不如實說明問題；利用職務上的便利，為他人在承攬工程、土地開發等方面謀取利益，非法收受他人給予的財物。

經北京市紀委常委會會議研究併報中共北京市委批准，決定給予陳桂芬開除黨籍處分；由北市監察委員會給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

美容腐敗成新潮流 最美翹臀局長來港整容

這幾年落馬的貪官中，涉嫌「美容腐敗」的不在少數。所謂「美容腐敗」，就是指因美容而發生的貪污、受賄案件，例如高檔美容等奢靡消費安排。

最有名的「美容腐敗」案例莫過於有著「最美翹臀局長」之稱的遼寧鞍山市前國稅局局長劉光明。內媒指，劉光明為了升遷，先後與40名高官發生關係，為了取悅情人，還多次到香港等地美容整形，花費金額高達500多萬元（人民幣，下同），其中光臀部整形費就花費50多萬元。

百度百科寫道，「人工美女」成了劉光明的資本，短短幾年內，她從一名普通的税務所副所長一躍成為鞍山國税局局長，實現了名副其實的「火箭式升職」。

據了解，劉光明的故事更成為內地監察機構的培訓教材。鄭州紀委王書記在給派駐各單位紀檢監察機構的負責人上培訓課時，上來就舉了鞍山市國税局原局長劉光明的例子，説她為了以色相勾引官員，整出了一個「鞍山市最美麗的屁股」。

另外，曾任滿洲里市長的許愛蓮，生活奢靡，愛好美容。一名長期通過她承攬綠化工程及結算工程款的某企業主，在向她行賄共計200餘萬元的同時，還投其所好，專門為她安排了間質幹細胞注射。

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2018年5月，許愛蓮赴上海註射了第一針間質幹細胞。10月，她得知紀委監委正在對其進行調查，慌亂緊張，趕緊聯繫行賄人退錢，還把自己的名字從自願輸液的單子上塗掉了，最終許愛蓮被判刑十一年。

此外，今年4月青海海西州前政協副主席、前茫崖市委書記孔祥輝4月13日以受賄罪被處有期徒刑13年，並處罰金200萬元（人民幣，下同）。

在孔祥輝的涉案罪證中，除收賄包工程、安排職務等行為，還有利用違法所得帶老婆四處美容整容，被認為陷入「美容腐敗」的漩渦中，也讓「美容腐敗」一詞再度進入輿論視野之中。

對於美容腐敗的現象，內地網民批評「粉飾了外表，醜了靈魂，雖然抹了不少粉，失去初心，只剩一副臭皮囊，死相」、「弄美成醜」、