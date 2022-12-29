21歲台劇女神染疫吐血送醫　肺炎心臟疼痛指甲變紫發高燒樣樣齊

台灣21歲女星紀欣伶曾出演《你的孩子不是你的孩子》、《HIStory4 - 近距離愛上你》爆紅，還參加《DD52》選秀，在演藝圈站穩腳跟；怎料，她爆出吐血、心臟疼痛、血氧降低等症狀，達到中重症程度，緊急送往急診治療！



紀欣伶日前確診新冠肺炎，高燒到40.7度，而且病況相當嚴重，包括吐血、心臟疼痛、指甲變紫、血氧降低、肺發炎、發燒、喉嚨痛、咳嗽等症狀，幾乎已到「吃全餐」的境界。

沒想到紀欣伶病況愈來愈嚴重，緊急送到醫院急診吊鹽水，並做一系列檢查。紀欣伶坦言，她已經連續發燒4天了，基本都是40度起跳：「每天都在發抖，燒到心臟抽痛送急診。」（點擊放大瀏覽）：

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由於醫院沒有病床，紀欣伶只能簽下自動離院書回家隔離。紀欣伶心有餘悸說，「確診前5天我沒有一天能睡超過2小時，都會被咳醒，不然就是不舒服到醒來，喉嚨的痛真的痛到快瘋掉！痛到耳朵也跟著痛，口水我都吐掉不吞，喝水可以喝到哭，真的太痛了。」

紀欣伶也因為喉嚨過痛，連食物都無法吞下，只能勉強喝下粥，短短幾天就瘦了3公斤。紀欣伶指出，現在已經轉為陰性，但還有咳嗽、燒聲症狀，已經整整15天聲音都啞掉狀態。

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