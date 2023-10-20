深江鐵路迎新進展：將打通沿海通道　半小時高鐵達廣州南沙自貿區

連接深圳與江門的深江鐵路，於2022年10月9日全線開工建設。近日隨著最後一方混凝土的灌入，深江鐵路項目「3-1#工作井」，首幅地連牆順利澆築，標誌著工程建設全面進入圍護結構施工階段。



深江鐵路建成通車後，將進一步打通沿海通道。屆時深圳與江門可實現1小時內通達；深圳與廣州南沙自貿片區將實現半小時高鐵互聯互通。通車後，中山北站往深圳機場僅需25分鐘。



該幅地連牆鋼筋籠厚1.2m、幅寬6m，籠長38.34m，重約70t，採用H型鋼板接頭。在兩台大型履帶吊的協同配合下，將高達38米的地連牆鋼筋籠平行抬吊，空中順轉直至與地面垂直，並吊裝至預定槽段位置完成入槽任務。

為確保地連牆順利施工，項目建設團隊根據地質情況變化嚴格控製成槽開挖進度；為保證成槽垂直度，在施工過程中加密超聲波檢測的頻率，及時對有問題槽段垂直度進行糾偏。

同時，還邀請了公司內外部專家對各項施工方案評審及技術輔導，並對地下連續牆施工工藝、連續牆鋼筋籠吊裝安全、混凝土配合比等進行技術指導，及時有效解決了現場難題。

作為中國「八縱八橫」高鐵網沿海通道的重要組成部分，深江鐵路線路正線從規劃的深圳樞紐西麗站引出，經深圳寶安、東莞濱海灣、廣州南沙、中山至江門，正線全長116公里，建設工期5.5年（不含先開段）。

全線共設深圳西麗（不含）、深圳機場東、東莞濱海灣、南沙、中山北、橫欄、江門站等7座車站。深江鐵路深圳西麗至南沙段設計時速200公里，南沙至江門段設計時速250公里。

深江鐵路建成通車後，將在深圳樞紐西麗站與贛深客專貫通；在深圳北站通過深圳北至深圳機場東聯絡線銜接廈深鐵路、廣深港客專，在中山北站通過聯絡線溝通珠海至深圳方向，在江門站與深茂鐵路江門至茂名段正線貫通。

深江鐵路建成通車後，將進一步打通沿海通道。屆時深圳與江門可實現1小時內通達；深圳與廣州南沙自貿片區將實現半小時高鐵互聯互通。通車後，中山北站往深圳機場僅需25分鐘。