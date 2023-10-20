颱風三巴今在廣東二次登陸　廣東西南部仍有強降雨　多地發佈停課

據廣東省氣象台消息，今年第16號颱風「三巴」的中心已於今日9時45分前後在廣東省湛江市遂溪縣沿海再次登陸，20日廣東西南部仍有持續強降雨，多地已發佈停課通知。



根據廣東省氣象台消息，今年第16號颱風「三巴」（熱帶風暴級）的中心已於今（20）日9時45分前後在湛江市遂溪縣沿海再次登陸，登陸時中心附近最大風力8級（20米/秒），中心最低氣壓995百帕。颱風三巴昨（19）上午9時前後方於海南省東方市沿海登陸，氣象專家預測，颱風三巴帶來的降雨影響比風的影響更大，海南島、廣東中西部、廣西中東部等地還將出現大到暴雨，局地大暴雨或特大暴雨。

北上注意保暖！16號颱風「三巴」形成 深圳周五開始迎降雨降溫

10月20日9時23分，颱風三巴登陸前的衛星影像。（中央氣象台風雲4A紅外衛星雲圖）

根據氣象預報預測，三巴在廣東登陸後，將以10公里的時速向偏南方向移動，趨向海南島北部海面，強度逐漸減弱。

但20日期間，陽江、江門將有暴雨到大暴雨局部特大暴雨，茂名、湛江、雲浮、肇慶有大雨到暴雨局部大暴雨，北部灣、粵西和瓊州海峽海面有6~8級大風，其中颱風中心經過的附近海面旋轉風8~9級、陣風10級雷州半島陣風5~7級。在冷空氣影響下，20日夜間廣東中東部海面風力將加大到6~8級，20日夜間起影響廣東的降水將逐漸減弱。