颱風三巴｜廣東茂名發佈今年首宗洪水紅色預警　開始有水庫洩洪

因應颱風「三巴」今（20）日上午於廣東再次登陸，「茂名發佈」微信公眾號中午發佈的消息，受颱風「三巴」和弱冷空氣共同影響，10月19日至20日，茂名市出現大範圍暴雨到大暴雨局部特大暴雨。茂名水文分局決定從10月20日2時起將防汛水文測報Ⅳ級應急回應提升為防汛水文測報Ⅲ級應急回應，進一步加強值班值守，不間斷做好水雨情監測和預報預警工作。



受持續降雨影響，茂名地區江河水位普遍上漲。根據當前水雨情以及未來的降雨趨勢，茂名水文分局已陸續發佈了多條河流洪水預警，其中小東江茂名站預計將達到12.5米的洪水位，超警戒水位3.5米，沿河的長山園站、車角山站、白沙村站均超警戒水位1米以上，高州市沙田河沙田站水位急劇上漲，預計將出現超警戒水位3米左右，可能出現漫堤、潰堤情況。

10月20日9時23分，颱風三巴登陸前的衛星影像。（中央氣象台風雲4A紅外衛星雲圖）

茂名水文分局於10月20日3時發佈今年首宗洪水紅色預警。另外，沙田河、儒洞河發佈洪水紅色預警，袂花江、鑒江發佈洪水橙色預警，羅江、平定水發佈洪水黃色預警，曹江、新垌河、黃華江、錢排河發佈洪水藍色預警。

其後不久，茂名市電白區人民政府防汛防旱防風指揮部也決定於2023年10月20日11時開啟羅坑水庫洩洪閘進行洩洪。

10月20日，颱風「三巴」已致廣東茂名電白區出現嚴重積水。（中國天氣）

10月20日8時，羅坑水庫水位113.63米，離汛限水位114米還差0.37米根據《電白區羅坑水庫2023 年汛期運行調度計劃》規定，經研究決定於2023年10月20日11時開啟洩洪閘進行洩洪。根據下游河道水位變化情況，羅坑水庫按 5m/秒下泄量進行洩洪。請羅坑鎮、那霍鎮、沙琅鎮、霞洞鎮、林頭鎮、坡心鎮、小良鎮及有關單位組織相關人員遠離河道區域，並密切關注排洪資訊，及時採取安全防護措施。

此前的10月20日3:51，茂名市教育局曾發佈停課通知：茂南區、高新區市直屬各院校及幼稚園（含民辦）立即停課，復課時間另行通知。

而在湛江，當地市區學校19日已全部停課，當日傍晚，又宣佈10月20日上午湛江市區學校繼續停課半天，復課時間將視天氣狀況及市區路面積水情況另行發佈。