烈犬傷女童！內地大舉撲殺流浪狗　劉雅瑟、薛之謙眾明星為狗發聲

10月16日，成都一名兩歲多的女童在的崇州市一小區內，被無人看管的洛威拿犬咬至重傷，目前仍在兒童ICU接受救治。在女童重傷的慘痛代價和輿論壓力之下，中國多地宣佈加強養犬管理，包括基層執法部門開展對區域內寵物犬的排查，對未拴繩遛狗和飼養禁養犬種的人進行處罰，以及對流浪狗進行捉捕處理等。



10月17日，重慶一高校流浪狗小黃因追趕學生被保安驅趕，處置中致其死亡，涉事保安已被停職，網絡上也流傳各種抓捕流浪狗的影片。但對捕殺流浪狗的行為，劉雅瑟、楊迪、薛之謙和陳喬恩等一眾藝人接連為流浪狗發聲。不過，一眾明星的表態也引發網民兩極反應。



2歲女童被無人看管的烈犬咬傷：

據早前報道，網傳影片顯示，一隻黑色大型犬撕咬一名穿白衣的女童，女童倒在草叢中已無力反抗，直到清潔工拿著拖把驅趕黑狗。過程大約持續1至2分鐘，期間還有一隻白色狗在旁邊，其後2隻狗逃跑，家長抱著孩子坐在草坪上無助痛哭。

當地醫院接診醫生表示，女孩背部有​​撕咬傷，CT顯示腎臟挫裂傷。事後，咬傷女童的黑色洛威拿犬（內地稱：羅威拿犬）主人唐某已被崇州警方依法刑事拘留。雖然傷害女童的狗其實有主人，但事件發生後輿論發酵，部分激進網民則主張應大範圍限養寵物狗，並全面捕殺流浪犬，永絕後患。

10月17日，重慶一高校流浪狗小黃因追趕學生被保安驅趕，處置中致其死亡。針對烈犬傷女童事件後爆發對流浪狗的撲殺，許多藝人出聲反對。

重慶一高校流浪狗小黃因追趕學生被保安驅趕，處置中致其死亡。學生在校園一角悼念小黃。（微博）

內地女演員張馨予先是就「洛威拿犬傷害2歲女童」事件發聲，強調養狗時牽引繩的重要，她呼籲要文明養狗，「我們要以身作則才能讓環境變得更好」，張馨予在評論區寫下，「一個人開車撞到了人，是不是全世界都要禁止開車？」

本身有收養流浪狗的藝人楊迪則是發布影片，呼籲養狗要有牽引繩之外，他也說道，「可以不喜愛，但請別傷害，誠懇的請求大家都善良些，合理處置，不要虐殺！」以《智齒》獲得香港電影金像獎最佳女主角的演員劉雅瑟則發文稱，「那些動物到底做錯了什麼，沒有任何一個流浪者不希望有一個家！不是所有流浪狗都是壞狗，也不是所有人都是好人！請停止捕殺動物！！！！」

歌手薛之謙則在自己的演唱會上突然改歌詞，將原歌詞改成「請你把貓和狗放過」；台灣演員陳喬恩則悼念小黃，並發文要求「停止撲殺流浪動物。」

不過針對明星表態，網民仍舊反應兩極。有網民批評，「為什麼不給女童發聲」、「藝人不是很有錢嗎？你們捐錢給流浪動物就好啊！」；但亦有不少網民感謝這些藝人發聲，「謝謝你們，這件事的重點是文明養狗。」、「好荒唐的世界，流浪是人類賦予的，自然本就屬於動物」、「可以不愛，但能不能不要傷害他們。」

中國流浪狗數量高達4000萬隻

據《2021年中國寵物行業白皮書》顯示，2021年流浪貓數量高達5300萬隻，流浪狗數量高達4000萬隻。

該《白皮書》還顯示，2021年全國城鎮寵物狗和寵物貓總數超過1.12億隻，其中寵物狗數量約為5429萬隻，寵物貓數量約為5806萬隻。

中國慈善聯合會法律顧問張凌霄表示，應分情況分析：如果是被遺棄的流浪狗，但可以找到原主人，應當由原主人承擔責任；如果有固定餵養流浪狗的人士，使流浪狗在特定區域活動，餵養者應視為流浪狗的管理者，由管理者承擔侵權責任；如果流浪狗是在負有監管職責的公共區域咬人，例如小區、飯店、醫院等，公共區域管理人未盡到安全保障義務的，可要求其承擔一定侵權責任。

網民點睇：

所以根本問題在於人要文明養狗，要教好它們，而不是一味地責怪不會說話的毛孩子。

流浪狗會流浪是誰造成的？一個狗傷人就要撲殺全部的狗？

有什麼動物能比人更壞呢？

不應該因為一個養狗主人的問題導致的寵物狗咬人事件，而去把所有的流浪貓、流浪狗全部屠殺殆盡。

怎麼人受傷的時候沒見他們呼籲？狗受到傷害的時候就來呼籲了？

當時日本排核污染水都沒這麼多明星發聲。

