北京長峰醫院大火　院方疑違規「醫養結合」　大量失能老人入住

北京長峰醫院火警至今造成29人死亡，除了院內施工火花肇禍，院長等12人被刑拘外，內媒周六（22日）報道指出，該院內有較多失能老人，更疑似違規「醫養結合」。豐臺區衛健委辦公室工作人員指，已介入調查了解。



據官方數據，遇難者中多達26人是院內的住院患者，平均年齡達到71.2歲，其中18人年齡超過60歲。據《澎湃新聞》報道，有住院的失能老人家屬表示，長峰醫院可如同養老院般為失能老人提供長期住院和護理服務，且具備更全面的醫療手段，可以做到「醫養結合」。

報道指，李溪（化名）的父親因腦血管疾病而失能，全家為此考察過多家醫院，但大型公立醫院不讓長期住院，同時養老院不具備完善醫療條件，家人又不是忙於工作就是年紀大了，李父於是住進長峰醫院住院部東樓7層，已有大半年。對於長峰醫院的服務，李溪比較滿意，稱其讓人感覺有溫度，醫生專業，護工周到，價格也可以接受，護工費約一個月6000元人民幣，此外有一些床位費和治療費。

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可惜，一場劫難無聲無色地降臨，得知失火的消息後，李溪趕到長峰醫院，「我當時就覺得兇多吉少了」，之後等了好幾個小時才打聽到父親已被轉運至十幾公里外的一家醫院。而趕到那家醫院後，李溪被告知父親已經沒有意識，在火災中吸入了很多煙塵，「氣管鏡進去看都是灰黑的」。至周四（20日），李父又被轉入西城區的一家三甲醫院繼續搶救。

消息人士指出，該院疫情後虧損嚴重，近年持續收治無法自理的失能老人。可事實上，長峰醫院不是一家合規的醫養結合機構，不具備作為一家養老機構的相關資質。在一些養老信息推廣網站上，可見一間名為北京福康壽失能老人護理中心-岳各莊分院的介紹，該機構地址標的正是北京長峰醫院。報道稱，二者至少從2019年就開始了合作。

醫院的燒焦痕跡。 （視覺中國）

據民政部養老服務司工作人員介紹，醫養結合機構並不是一種特殊機構，而是同時具備醫療衛生資質和養老服務能力的醫療衛生機構或養老機構。然而，在全國一體化政務服務平台養老機構信息查詢中，沒有福壽康中心和北京長峰醫院的記錄，長峰醫院也沒有按照相關規定在經營範圍內增加「養老服務」。

對於長峰醫院是否存在違規經營「醫養結合」的情況，豐臺區衛健委辦公室工作人員表示，已介入調查了解，後續情況以官方通報為準。

而在看到長峰醫院被中國非公醫協摘牌等多條消息，李溪呼籲，有關部門在處罰之餘，也要完善醫養結合機構的建設，滿足失能老人的需求。