時隔18天　頂尖潛水員韓頲遺體被打撈上岸

內地頂尖潛水員韓頲，10月7日晚在廣西都安瑤族自治縣九頓天窗下潛後失聯，水下機械人4日後在水下百餘米處發現韓頲的疑似遺體。

經過連日的打撈，都安瑤族自治縣應急管理局通報，10月25日傍晚6時33分，水下智能機械人將遺體打撈上岸，經確認為韓頲本人。



都安瑤族自治縣應急管理局通報稱，韓頲在九頓天窗潛水失聯後，都安立即組織相關部門和國內專業搜救團隊參與搜救，至10月25日傍晚6時33分，水下智能機械人將遺體打撈上岸，經確認為韓颋本人。目前，相關事故調查及善後處置等工作正在進行。

知名潛水員韓頲遺體已被打撈上岸。（中國探險協會）

韓頲出事前正在廣西都安九頓天窗為衝擊洞穴深潛世界紀錄而做準備。資料顯示，九頓天窗景區由四個天窗組成，均為斜井式天窗，口部略呈圓形，直徑13.5米至25.7米，天窗深大於35米（不含水深），水深大於100米。該天窗群被譽為「中國水下珠穆朗瑪峰」。

九頓天窗有「中國水下的珠穆朗瑪峰」之稱。（中國探險協會）

據中國探險協會官網介紹，韓頲是中國首位休閑水肺、自由潛水和技術潛水三棲教練，參與創建國內科研潛水體系，還是著名演員吳京的技術潛水導師。

韓頲曾多次參與沈船考古、遺骸打撈，負責過廣西酒海井紅軍長征烈士骸骨勘探打撈、廣西都安桃花水母二號洞143米遇難者遺體搜索打撈等重要項目，創造了國內外多項洞潛深度紀錄。