炮轟蔡英文後疑遭抹黑是黑社會　吳怡農串爆回應：惡意操作不會贏

國民黨台北市議員王鴻薇連日質疑，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農在擔任民進黨台北市黨部主委期間的人頭黨員與黑道關連。吳怡農今受訪時回應，大家可以用放大鏡檢視他，但不該戴有色眼鏡睜眼說瞎話，強調當年趙介佑涉黑就是他開除的：「還一定要說成是黑道，那我真的沒辦法。」



吳怡農今早出席民權國小校慶，他在受訪時表示，對於擔任民進黨台北市黨部主委期間的所作所為非常有自信，絕對經得起檢驗，也希望外界用放大鏡檢視他，但不要戴有色眼鏡睜眼說瞎話，在選舉期間惡意操作很可惜，也非常遺憾。

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吳怡農說，相信這次選舉所有候選人心裡都有一把尺，也知道惡意操作、仇恨操作是不會贏得民眾的支持，栽贓抹黑不會讓人任何人贏得選舉，希望對手陣營拿出正面態度，好好打一場正面的選戰，提出為台北市，中山、北松山區的選民們做些什麼，這才是大家想要看到得選舉。

吳怡農也提到，在擔任台北市黨部主委期間，曾經涉黑的趙介佑是他開除的、趙父是他請離開黨部的，事發後花時間盤點所有北市黨員，讓所有沒資格進入台北市黨部的、成為黨員的人都離開，「那如果我們做的這一切，還一定要說成是黑道，那我真的沒辦法」，中山、北松山值得更好的選舉和候選人。

另外，吳怡農日前談到民進黨九合一選舉大敗的原因，是因為黨內初選機制崩壞，而藍營直指吳怡農是提名機制最大受益者。吳怡農表示，非常時期，每個黨都會有徵召的時候，這次補選非常臨時的1月8日，導致國民黨、民進黨都用了徵召程序。

吳怡農說，這次談的是例行性做法回歸民主機制的初選，沒有機會辦初選也能做民調，但九合一選舉失敗只是單一事件，還有更多要檢討的事情，現在民進黨內也在檢討哪裡可以做更好，像是執政黨比起在野黨，更有責任要跟社會作真誠的溝通，這點是有待加強、努力。

本次立委補選回到藍綠對決，被媒體追問是否會請教台北市議員王世堅如何爭取第三大黨的支持？吳怡農先是表達感謝，王世堅願意擔任競選總督導，不過這次受到檢視、在選舉的是他，不是王世堅，當然是盡力努力爭取選民支持，這個選區民進黨從來沒贏過，這不是輕鬆的選戰，知道對手是資深、選舉經驗豐富的議員，當然是全力以赴。

被問到媒體人周玉蔻表達支持，是否擔心反效果？吳怡農回應，感謝每一位支持他的選民，也希望選民要記得1月8日是補選日，大家都出來投票，這是努力的方向。至於桃園市長鄭文燦論文爆出抄襲爭議，吳怡農說：「我完全尊重學術專業、尊重每個當事人申訴的權益。」

民進黨台北市中山、北松山立委參選人吳怡農今天上午出席民權國小校慶活動。（聯合報授權使用／記者鍾維軒攝）

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