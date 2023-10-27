李克強逝世｜盤點在任十年十大金句　關注民生提出「地攤經濟」

中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強，近日在上海休息，2023年10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。

在任總理期間，李克強曾因「中國有6億人收入僅千元」讓民眾感動；對於政府工作，他也曾說「行大道，民為本，利天下。以民之所望為施政所向。」本文盤點李克強在任十年十大金句。



2013年3月上任後，李克強在十二屆全國人大一次會議上回答中外記者提問，對於改革他說：

「改革進入了深水區，也可以說是攻堅期，的確是因為它要觸動固有的利益格局。現在觸動利益往往比觸及靈魂還難。」

2014年7月23日召開的國務院常務會議上，李克強談到市場說：

「但另一方面，政府要吹明哨而不能吹黑哨，要明確監管規則、創新監管手段，允許自然的優勝劣汰，讓市場公平競爭、健康發展。」

2014年11月20日，李克強總理在義烏國際商貿城考察，手拿著象征義烏商業傳統的撥浪鼓。（人民日報）

2016年，談及政府要及時回應社會關切，李克強說：

「我跟他們說：你們可不能記者一發問你就拱拱手一走了之，要把嘴巴張開，直截了當地回答問題。」

2018年政府工作報告，李克強談民生說到：

「傾情傾力做好托底工作，不因事難而推諉，不因善小而不為，要讓每一個身處困境者都能得到社會的關愛和溫暖。」

2020年5月，總理記者會上，李克強說「疫情過後，民生為要」：

「我們人均年收入是3萬元人民幣，但是有6億人每個月的收入也就1000元，1000元在一個中等城市可能租房都困難，現在又碰到疫情，疫情過后民生為要」

李克強在批發商童志達（右一）的公司考察。（人民日報）

提出地攤經濟，李克強在山東對攤販們說：

「地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和『高大上』一樣，是中國的生機。」

2022年3月全國兩會最後一次總理記者會上，李克強談到減稅降費，他說：

「施肥要澆到根上，根壯才能枝繁葉茂。」

談到中國經濟，他說：

「實現5.5%左右的增長，這是在高水平上的穩，實質上就是進。」

2023年1月9日，時任國務院總理李克強到市場監管總局考察，並主持召開座談會。（新華社）

談及就業，李克強說：

「我真是為我們的人民群眾感動。他們在努力打拚，打工、就業，不僅關係當前家庭生計，也在為下一代爭取更好的未來。」

2022年8月李克強深圳考察。

2022年8月，南下深圳考察，談到改革開放，李克強說：

「中國開放還要繼續往前推進，黃河、長江不會倒流。鹽田港的水也是會滔滔不絕，而且不僅要繼續保持你們的優勢，還要擴大你們的優勢。」