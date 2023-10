李克強逝世｜2011年出席港大百年校慶　六大主張力鞏香港金融地位

中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委,國務院原總理李克強於10月27日0時10分在上海逝世。2011年 8 月 16 日至 18 日,時任中共政治局常委、國務院常務副總理的李克強曾訪香港三天,期間會見時任香港特區行政長官曾蔭權,接見中共駐港機構和主要中資機構的負責人;也在出席中共「十二五規劃」與兩地經貿金融合作發展論壇,發表重要政策宣示,並且在香港大學百周年校慶上發表中、英文演說。



8 月 16 日,李克強抵達香港之後,首先到東華三院黃祖棠社會服務大樓參觀長者地區中心以及護理安老院,接著前往房屋委員會展覽中心聽取香港在公共房屋建設情況的介紹。隨後走訪幾戶民家,再與香港工商及專業界團體討論關於大陸內地和香港經濟合作的建議。

8 月 17 日,香港特區政府和商務部、國家發展和改革委員會、人民銀行共同舉辦「『十二五規劃』與兩地經貿金融合作發展論壇」。李克強在會上發表《協力求發展合作促繁榮》演講,指出在中國改革開放和現代化建設過程中,香港具備獨特優勢以及重要作用。同日,李克強參觀香港交易所和香港金融管理局,正式在香港發行 200 億元人民幣國債(人民幣,下同),比 2010 年增加 120 億元。李克強表示,中央把在香港發行人民幣國債當成一種長期的制度,並將逐步擴大以促進香港人民幣債券市場的發展。李克強還出席內地與香港多項經貿合作項目的簽約。

8 月 18 日,李克強在曾蔭權和時任香港大學校長徐立之等人的陪同下,出席香港大學百年校慶。他在演講中指出中央將從 2012 年起設立專項資金,每年支持1000 名港大師生到內地學習、考察,也將支持香港其他高校與內地高校的交流合作。最後,李克強再引用徐立之校長在港大百年校慶前夕致辭中的話:“TheUniversity of Hong Kong was to be for China and the world”(香港大學是為中國和世界而立)為開頭,進行約六百字的英文演說。

李克強在港行程大都與經濟、財政領域有關,其中最引人注目的是他在「『十二五規劃』與兩地經貿金融合作發展論壇」上的演講。今年 3 月,中國全國人大通過的「十二五規劃」發展綱要首次將有關港澳的內容單獨成章,指出北京支持香港發展成為離岸人民幣業務中心、國際資產管理中心,鞏固和提升香港國際金融、貿易、航運中心地位。李克強延續這個政策方向,宣布深化內地與香港合作的具體政策,以及香港在「十二五規劃」中的定位。

李克強表示,在「一國兩制」下,香港保持原有的經濟制度,又能獲得中央的資源和支持。香港同時具有地理位置優越、基礎設施健全、法律制度完備、資金充裕、資訊發達、人才薈萃等優勢。在「十二五」時期(2011-2015),香港將發揮這些優勢,達到服務業的帶動作用與國際接軌的樞紐作用,實現大陸經濟的長期平穩發展、香港長期繁榮穩定兩個目標。

李克強進一步提出推動內地和香港經貿金融合作的六項主張,包括有一、大幅提升內地對香港服務貿易開放水準;二、鞏固和提升香港國際金融中心地位;三、支持香港發展成為離岸人民幣業務中心;四、支持香港參與國際和區域經濟合作;五、推動內地與香港企業聯合「走出去」;六、發揮香港在粵港澳合作中的重要作用。

該次是李克強擔任政治局常委、國務院常務副總理之後首度訪港。他在晉升常委前曾經訪問香港,並曾數度參與涉港事務,但涉入程度並不高。

1980 年代初,李克強曾率領全國學聯代表團訪問香港,1997 年香港回歸時以共青團中央書記處第一書記身分參加政府代表團赴港,1998 年李克強擔任河南省省長時曾經推動河南和香港工商界的合作,2004 年李克強出任遼寧省委書記以後,還邀請香港企業參與老東北工業基地建設、國企改組改造等項目。2007 年李克強擔任國務院常務副總理之後,曾經出席在深圳、珠海開工的西氣東輸二線、港珠澳大橋工程儀式,並兩次會見香港特區行政長官曾蔭權。

由於過往訪港政治局常委的國家職務幾乎都是國家主席(同時擔任總書記)、國家副主席(通常主管港澳事務)、國務院總理、全國人大委員長、全國政協主席等,其他副總理(同時擔任政治局委員)少有訪問香港,因此,李克強當年以副總理身份訪香港,多有評價視其未來接任總理的可能性大為增加,事後證明確實如此。