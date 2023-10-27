李克強逝世｜台民進黨讚譽對內政跟經濟建設發展戮力而為：遺憾

中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強於10月27日0時10分在上海逝世。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，李克強擔任總理期間，對於中國大陸內政跟經濟建設發展戮力而為，對李克強的過世覺得相當遺憾。



民進黨團今日上午召開輿情記者會，有媒體詢問，對於李克強離世有何看法時，劉世芳直言，「我第一個想法，李克強先生68歲，我也超過60，我就想怎麼搞得這麼快，天氣變化這麼快，覺得相當遺憾。」

劉世芳指出，李克強擔任總理期間，對於中國內政跟經濟建設發展戮力而為，對李的過世覺得相當遺憾。

2023年3月5日，第十四屆全國人民代表大會第一次會議在北京人民大會堂開幕。時任國務院總理李克強作政府工作報告。（中新社）

回顧李克強過往10年的總理生涯，進行過非常多次的政府工作報告，當提及台灣議題時的話語，一度因為不見「和平」與九二共識引起爭論，直到最後在他卸任前最後一次報告中，和平一詞又再次回歸，並向媒體表示「兩岸同胞說到底是一家人」，還特別強調只要兩岸團結向前，就能讓關係和平發展。

李克強在最後一次工作報告中，不只沒有提到「不放棄武力」，也沒提到外部勢力干涉，反倒重複提到和平與弘揚中華文化，這讓不少學者分析認為，這似乎有降低矛盾衝突，改為軟性手段的用意，避免再讓相關文字被擴大解釋。