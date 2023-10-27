李克強病逝｜克強經濟學推動改革開放　「6億人月入1千」成熱話

國務院原總理李克強因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享年68歲。



李克強畢業於北京大學法律系，之後更取得北京大學經濟學院碩士和博士。他擔任國務院總理前，曾任遼寧省委書記，當時面對國企改革和大量人員失業的難題，他鼓勵非國營經濟的發展，建造廉價住房，加之國家開發銀行對遼寧注資80億美元的扶植，到2007年李克強上調中央時，遼寧經濟情況好轉。

2008年已是政治局常委的李克強擔任國務院副總理，分管經濟、食品安全、醫療等，其後更接替溫家寶，於2013年擔任國務院總理。

回顧李克強上任初期，中國經歷了2008年推出「四萬億計劃」，當時推出的十項措施包括加速興建鐵路、公路、機場等重大基礎建設，令中國即使面對歐美等國身陷金融海嘯之際，2008年至2011年期間，經濟每年仍達約10％的增長。

2016年8月22日，李克強在江西省贛州章貢區棚戶區了解搬遷改造情況。（新華社）

不過他率領內閣班子履新後，選擇有別上一屆的政策路線，實行無大規模刺激計劃、去槓桿化、結構性改革三大支柱，被時任英國巴克萊資本亞洲首席經濟學家黃益平稱為「克強經濟學」，核心是向市場放權讓利，國際投資者亦將這三點看作中國政府以金融改革為突破口，進行經濟改革，逐步市場開放。

李克強任內，面對經濟增長放緩、中美貿易戰及新冠疫情等難題，他多次對外堅持，指中國對外開放的基本國策不動搖，「開放的大門只會愈開愈大。」，同時亦重申中國不搞「大水漫灌」超發貨幣。

除了「李克強經濟學」外，亦有「李克強看跌期權」（ Li Keqiang put）。「看跌期權」是期貨交易術語，可說是投資者為自己購買的一道保險。

2013年大部分新興市場經濟體貨幣對美元顯著貶值，新興市場股市下跌，國債也遭到拋售，國際投資者希望中國經濟挺住，令一眾投行經理業績有一定的支持，BBC中文網當時一篇評論文章更指出，當年有機構估計中國經濟增長可能低於7%，即引起外資不安，李克強當時卻承諾經濟增長率不低於7.5%，「令外資多少感到一點安慰」，同時亦顯示，國際投資者信心不足的表現。

「克強指數」成國際分析中國經濟指標之一

至於另一樣影響國際的是「克強指數」，據《經濟學人》，2007年李克強擔任遼寧省委書記時，向美國駐華大使稱自己更喜歡通過「全省鐵路貨運量」、「用電量」和「銀行已放貸款量」，去追蹤遼寧的經濟動向，以擠掉統計數字的水分。《經濟學人》依據上述三個指標，於2010年推出「克強指數」，用於評估中國GDP增長量，不少國際投行亦用作評估中國GDP增幅。

「6億人月入1千」 地攤經濟緩解疫情下失業潮

到近年，全球面對新冠疫情的影響，經濟增長放慢，他於兩會閉幕後的總理記者會上表示，「中國是一個人口眾多的發展中國家，我們人均年收入是3萬元人民幣，但是有六億人每個月的收入也就1,000元，1,000元在一個中等城市可能租房都困難，現在又碰到疫情，疫情過後民生為要。」

李克強此言一出，立刻引起中外關注，「6億人月入1千」之類訊息登上微博熱搜榜，引起內地網民熱烈討論，尤其當時正是內地「脫貧攻堅」、「全面小康」的達標之年。

隨之而來是「地攤經濟」，李克強當時認為，路邊攤可緩解疫情下的失業潮，地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和「高大上」一樣是中國的生機。發展至近年已轉化成「夜市經濟」，連海底撈亦進軍夜市擺攤，首創街邊賣火鍋。

今年3月，李克強卸任總理一職，在全場掌聲下交棒予李強，結束10年總理生涯。