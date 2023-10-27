李克強逝世｜領導是如何煉成的？北大同窗憶李克強：勤學、不張揚

中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院原總理李克強於10月27日0時10分在上海逝世。李克強是1977年中國恢復高考後第一批北京大學法律系的學生，當年同窗、現知名大律師陶景洲曾數度受訪，談起李克強當年求學過往與相處點滴。



作為李克強安徽同鄉兼北京大學同學的陶景洲早年接受外媒採訪時，曾評價李克強為人極其低調，同時他又是非常好學好鑽研的這麼一個人。

「李克強在做省委書記的時候，他們的同學聚會，即使不能來，他也會派自己身邊的秘書來，所以他的同學當時還能夠得到他們這個有出息的同窗的一些消息，但到了李克強上任總理的時候，他們的同學聚會李克強就不再參加了。主要因為李克強現在身居高位，要避免有一些同學可能求他去辦事兒，或者去做一些灰色的交易。」陶景洲說道。

2014年11月20日，李克強在總理任內赴義烏國際商貿城考察，手拿著象征義烏商業傳統的撥浪鼓。（人民日報）

陶景洲透露，李克強在求學時性格沉默，給他的第一印象是嚴肅認真，屬於埋頭讀書那種類型，要強內向。陶景洲甚至舉例，當年同學們集體合照時，李克強幾乎總是喜歡站在後面或角落中，即可體現他性格沉默、從不張揚的一面。

「1977年底，作為恢復高考後的首屆考生，我考上了北京大學法律系。那年，北大法律系總共招收了82位新生。其中安徽籍同學有三位：李克強、 張恒山和我。」陶景洲自言，作為文革後的第一屆77級考大學，當年不考英語，「我們這批學生進校時，英語都很差。我是英文字一個都不會，也不重視，還幾次申請免修，李克強是同學中學英文最賣力的之一」。

陶景洲還記得，學生時代的李克強口袋裡總是裝著一疊自己做的英文單詞小卡片，一面寫的是英文單詞，一面寫的是中文，用橡皮筋一紮，一有空就拿出來背。「我印象中，他在圖書館呆的時間很長。」

陶景洲回憶，李克強曾經的想法是「做學術，以後當教授」。他所寫的論文曾被評為優秀論文，亦曾翻譯英文法學著作，與熟悉比較憲法和西方政治學的龔祥瑞教授關係密切。在1982年大學畢業時，李克強想參加出國預備研究生考試，去歐美留學。但是，時任北大黨委正副書記的韓天石、馬石江對李十分賞識，極力挽留。陶景洲回應稱，「那個年代，一切聽從組織畢業安排」，李克強最終放棄出國。

李克強（後排右一）是北大法律系77級學生。（微信公眾號＠杭子牙）

陶景洲感嘆說起，畢業離別之時，由於物質條件很差，也沒有專門的畢業紀念冊。每個人自己隨便弄個本子，讓同學寫幾個字。「當時，我給克強寫了什麼，他給我寫了什麼，都忘了。小本子現在也找不到了。」

直到畢業多年，班上同學有聚會，只要他人在北京，基本都會參加。去河南當省長之後，離開了北京，同學聚會來得少了。「2002年，我們北大法律系77級同學聚會，紀念畢業20周年，大部分同學都到場了，還有當年還健在的各位老師。那天，李克強和王紹光教授作為同學代表發了言。會後，組織聚會的幾個同學編了一本紀念冊，裡面有每位同學在校時和當時的照片，紀念冊的名字就叫『未名的77』。我算是紀念冊的主編，還寫了個序。我們同學間的聚會，很輕鬆，不談別的，只談當年的同學友誼和趣事。」陶景洲將回憶與他眼中的李克強如此娓娓道來。