神舟十六乘組將於近日返回東風著陸場　航天員有望於11月訪港

10月26日，中國神舟十七號成功發射升空，接替神舟十六號執行為期半年的航天任務，中國載人航天工程辦公室日前公布，神舟十六三名航天員將會在本月31日返回地球。



據央視新聞，按預定計畫，神舟十六號航天員乘組將於近日返回東風著陸場，10月27日著陸場區組織所有搜救力量展開最後一次全系統綜合演練。



10月26日，神舟十七號載人飛船在甘肅酒泉衛星發射中心發射，瞄準於北京時間11時14分發射升空。據悉，本次神舟十七號乘組將與神十六乘組在軌輪換，駐留約6個月，並將首次進行空間站艙外試驗性維修作業。在進一步提升太空站運作效率與故障處置能力的同時，將航天員艙外活動的能力和水平提升到新高度。

據了解，神舟十六航天員返回地球後稍時休息，將會展開會面交流，消息指有可能訪港數天。不過由於中央仍處於籌備階段，港府需要跨部門協調安排，確實行程尚未敲定，有可能要待11月中才成事，其中一個環節會與香港學生及青年交流。

2020年10月2日，中央宣布中國載人航天工程辦公室中國第四批預備航天員選拔，當中將有兩席載荷專家，會選香港及澳門居民出任，即本港科研人才有望成為太空人。