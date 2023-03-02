兩會‧李希｜陝甘寧邊區派出線　任中紀委書記強調：堅決清理門戶

兩會召開在即，2月24日全國紀檢監察幹部隊伍教育整頓動員部署會議在北京召開，中共中央政治局常委、中央紀委書記李希在會上表示，開展教育整頓，是當前紀檢監察機關的一項重要政治任務，要清倉起底全面處置線索，刀刃向己主動說清問題，嚴肅認真堅決清理門戶。



有內媒報道指，在全系統範圍內開展紀檢監察幹部隊伍教育整頓，尚屬首次。

1月9日至10日，二十屆中央紀委二次全會召開。中央政治局常委、中央紀委書記李希在會上的工作報告於23日晚上全文公佈，其為李希首次作工作報告，部署2023年紀檢監察工作。

李希在報告中部署了2023年主要工作，據官媒《北京青年報》旗下政知新媒體梳理，其有幾個重點。首先是在持續深化落實中央八項規定精神、糾治「四風」方面，報告提出兩個層面共8個「緊盯」。

現任中央政治局委員、廣東省委書記李希當選中紀委書記，並晉升為排名第七的政治局常委。（01直播）

早在2008年，時任延安市委書記的李希，便曾受時任陝西省委書記趙樂際委託，將當時還是習副主席的問候，帶回習近平曾經插隊的延川縣梁家河，繼而搭建起李希與領導人習近平間往後的互動。

根據公開信息，梁家河的村民到2014年為止共四次寫信給習近平，每一次都能寄到習近平手裡；習近平亦每次都給梁家河村寫回信，表達對梁家河村深厚的感情。

2020年，時任特首林鄭月娥到訪廣州，與廣東省委書記李希會面。（政府新聞處）

廣東省委書記李希於2018年在香港禮賓府與時任特首林鄭月娥會面。（政府新聞處）

李希歷任上海市委副書記、遼寧省委副書記、省長、省委書記等職後，2017年10月25日，61歲的李希在中共十九屆一中全會上當選中共中央政治局委員，晉升副國級，成為黨和國家領導人。是年10月28日，接替胡春華出任中共廣東省委書記，終於2022年中共二十屆一中全會上當選中共中央政治局常務委員，晉升正國級的黨和國家領導人。

李希個人履歷：

李希 66歲

中央政治局常委，中紀委書記

出生：1956年10月籍貫：甘肅

從政經驗：

普通幹部

1975－1976年 甘肅省兩當縣雲屏公社知青

1976－1978年 甘肅省兩當縣文教局、縣委辦公室幹事

1978－1982年 西北師範學院中文系漢語言文學專業學習

1982－1985年 甘肅省委宣傳部秘書處幹事

處級

1985－1986年 甘肅省委辦公廳副處級秘書

1986－1987年 甘肅省委組織部組織處副處級組織員

1987－1990年 甘肅省委組織部幹部調配處副處長

1990－1995年 甘肅省委組織部正處級組織員、省委知識分子工作辦公室副主任、省委組織部黨政幹部處處長

1995－1996年 甘肅省蘭州市西固區委書記

廳局級

1996－1999年 甘肅省蘭州市委常委、組織部部長

1999－2001年 甘肅省蘭州市委副書記、組織部部長

2001－2002年 甘肅省張掖地委書記

2002－2004年 甘肅省張掖市委書記（其間：2004.03－2004.07中央黨校地廳級幹部進修班學習）

2004－2004年 甘肅省委秘書長

副省部級

2004－2006年 陜西省委常委、秘書長

2006－2011年 陜西省委常委、延安市委書記

2011－2013年 上海市委常委、組織部部長

2013－2014年 上海市委副書記，中國浦東干部學院理事會副理事長、第一副院長

正省部級

2014－2015年 遼寧省委副書記、代省長、省長

2015－2017年 遼寧省委書記、省人大常委會主任

副國級

2017－2022 中央政治局委員，廣東省委書記

正國級

2022年- 中央政治局常委，中紀委書記