中國援非醫療隊｜疫情阻滯就地抗疫390天　救死扶傷傳播中醫知識

歷時390天，跨越12000公里，一次原本常規的援外醫療任務，因突然遭遇新冠疫情，變成了這支援外醫療隊在加納就地抗疫的征程。



「390天的援非經歷讓我感觸最大的是，中醫藥在全世界都能幫助人。」中國（廣東）第9批援加納醫療隊隊長、廣東省中醫院麻醉科醫生石永勇對記者說，見證了中醫藥在非洲「圈粉」的過程，讓他更堅定了作為現代中醫人要用中醫藥幫助更多人的使命感。

一場突如其來的遭遇戰，中國醫生迎難而上

已是下班時間，診室卻來了一名需要緊急手術的小女孩。

在加納當地內科、婦科醫生均束手無策下，石永勇與隊員黎旭光一起，連夜完成了這場復雜腸梗阻手術。第二天石永勇得知，同台手術的當地醫生確診為新冠患者。所幸，啟動了應急預案的醫療隊員，未被感染。

自2019年12月28日從廣州出發前往非洲加納，到2021年1月20日回到祖國，在加納的390天裏，石永勇帶領的醫療隊，時常要面對這樣的突發緊急情況。

「中國援加納醫療隊自2009年派遣至今，共派出12批共132人次。我們是第九批，由廣東省中醫院整建製派出。」順利完成援外任務回國後接受記者采訪的石永勇說，「出發前設想過種種困難，卻沒想到是與全球大流行的新冠疫情打了一場遭遇戰。」

在醫療隊駐地中加友好醫院，眼科醫生冀傑自製隔板，以隔斷近距離檢查操作時帶來的氣溶膠傳染風險；影像科醫生陳鑫在新冠疫情後工作量大增，仍堅持為當地醫院修正評判工作流程，改善了當地CT設備不夠完善、難以發現早期病竈的問題……隊員們說：「經受住疫情考驗，也讓我們變得更加強大，說明我們是一支能戰鬥的醫療隊。」

中國醫療隊在非洲提供醫療援助。（羊城晚報）

中國醫療隊的用心，都被當地人民記在心裏。「急診手術的小女孩恢復得很好。當地人表達謝意的方式很質樸，除了說感謝，還送給我一條刻著我名字的手工手鏈。」外科醫生黎旭光對記者說，這個在中國算是罕見病的復雜案例，對當地提高診療技術很有意義，因為當地的飲食習慣就是誘發的高危因素。醫療隊員與當地醫生一起，發表了受援醫院創建後的首篇SCI論文。

「我們不是只有11個人在戰鬥！」

「突遇疫情，我們要立即對原工作計劃進行調整。我們醫療隊11名隊員裏，沒有傳染科醫生，沒有呼吸科醫生，沒有急診科醫生。但我們不是只有11個人在戰鬥！」石永勇說，「有祖國大後方的支援，我們迎難而上。」

當時，率領國家援助湖北中醫醫療隊正在武漢前線抗疫的張忠德教授，把援鄂醫療隊分成幾個小組，給援加醫療隊傳授防控經驗；率專家組在馬來西亞協助抗疫的李俊教授，也一直在線上指導協助；醫院大後方也想方設法，一天內籌集了30萬元抗疫物資，輾轉通過飛機、高鐵等各種方式送到醫療隊手上。

憑借這些經驗和專業支援，在醫療資源相對匱乏、生活條件艱苦的加納，石永勇率領醫療隊頂住壓力，充分發揮中醫藥特色優勢，為當地患者提供診療服務，搶救危重癥患者。同時還積極協助加納抗疫，幫助在加納的4萬多華僑華人，保證他們的安全。協助當地建立、運營起「華人之家」，為加納當地不具備隔離條件的同胞，提供免費的吃住和治療。

這390天裏，醫療隊共為當地患者提供診療服務7489人次，為當地華人同胞提供診療服務2923人次，完成手術193例，搶救危重患者24人次，培訓當地醫務人員21次。此外共為近300名患新冠的華僑華人提供診療服務，其中5名重癥患者在醫療隊治療下均順利康復。

這支隊伍，成為首支被中國駐加納大使館單獨頒發獎狀和「優秀領事協助誌願者單位」稱號的醫療隊，首支被加納華僑華人社團聯合總會、中加貿易商會等多個社團頒發感謝狀的醫療隊，成為國家衛生健康委通報表揚的「2020年援外醫療工作表現突出集體」，獲2021年廣東省五一勞動獎狀。

中國醫療隊在非洲當地演示中醫療法。（羊城晚報）

「有人很坦率地對我們說『你們真是不走運，一來就碰到了新冠疫情！』」石永勇說，「我卻覺得作為一名醫生，在人類共同面對疫情的這個關鍵時間點，所幸自己能施展所能，實實在在地幫助了這麼多不同膚色不同種族的人，不負醫生使命。」

見證中醫實力「圈粉」

非洲的疫情防控情況，一直備受全球關註。中國醫療隊的中西醫結合抗疫方案，在加納當地發揮作用，深受信賴。醫療隊還協助當地醫院，多次進行全球疫情防控連線，分享「中國經驗」。

2020年5月24日，一名在加納工作的中國工人找到了醫療隊。當時這名新冠患者已氣若遊絲，在當地醫院吸氧治療已無法緩解癥狀。在醫療隊治療一個月後，他成為醫療隊用中西醫結合救治的首名康復重癥患者。

劇烈腰疼得無法直立的加納當地人，經過隊員袁鋒半小時的針灸，首次治療就恢復正常；隊員劉晨柳用雷火灸，為女性患者緩解腹部疼痛；在加納最大的傳統醫學醫院，非洲朋友都跟著醫療隊員學起了八段錦……中醫特色療法展現出的「神奇療效」，在加納實力「圈粉」。

延伸閱讀：「外宣不行內宣不行」 清華本碩博工程師的「非洲故事」何以破圈

「在加納，當地人親自接觸到中醫藥抗疫的療效時，都驚呆了！連聲問我們為什麼能做到？這其中，既有接受了現代醫學系統訓練的專業醫生，也有直接感受到中醫療效的普通當地人。」石永勇說，其實這也是現代中醫人目前要回答的問題——中醫如何用現代科學語言去解讀，向世界傳播，讓世界人民都能享受到中醫藥的服務。

在中加友好醫院的露天院子裏，當地醫生認真地問石永勇，如果想來中國學中醫，需要做哪些準備；在加納當地，醫療隊員袁鋒就收了3名「洋徒弟」，教他們用針灸快速緩解新冠患者癥狀，袁鋒援非回國後又緊接著去援藏了，但「洋徒弟」們至今還與他保持著聯系……醫療隊向世界展示了中國醫生的硬核形象及中國傳統醫學的獨特魅力，為受援國培訓了一支熱愛中醫藥的醫療隊伍，在非洲撒下文化交流的種子。

「中醫藥文化是世界文明的一個重要組成部分，它不應該僅僅為我們中國人民所享用，世界各國人民都可以共同享有。根據我在加納的經驗和體會，這是可以做到的，只是還需要一些時間。」石永勇說。