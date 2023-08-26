空姐起飛前突從機艙摔落受傷　南航員工曝：客梯車忽然撤離釀禍

周四（24日）晚，網傳南方航空常州飛深圳航班在起飛前有空服員墜落，引起關注。事後，工作人員證實確有此事，具體情況是客梯車撤離致人摔落。民航局則回應指已收到消息，有正常渠道會處理。



消息指，當日下午約2時半，南航深圳分公司A321/B-6912飛機執行CZ3352、常州至深圳的航班，但乘務長在左前門客梯車區域處理旅客身份證事宜時，客梯車忽然撤離導致其由約4米高的機艙位置摔落，之後由機場醫護接走處理。網傳信息顯示，傷者神志模糊，鼻腔、右耳道出血，另有多處骨折。

航空專業軟件「飛常準」顯示，當日的CZ3352次航班於下午2時18分開始上客，4時55分撤輪擋，5時07分起飛。正常情況下，從上客到撤輪擋通常只需約半小時，但在該航班，兩者卻間隔了2小時37分，起飛時間則比預期晚了277分鐘。

周四晚，常州奔牛國際機場工作人員表示，這是內部消息，不方便透露。南航深圳分公司客服表示，飛機延誤顯示的是天氣原因。南航宣傳部門人員甚至掛斷媒體查詢電話。

不過一名南航工作人員證實確有此事，具體情況是飛機當時已經關門，但前一段旅客物品應有遺留，乘務長遂二次開門，打算把物品交給機場地勤人員，但這時客梯車撤離導致其從客梯車上摔了下來。另一名其他航空公司的飛行員亦表示，他降落東北某機場時，也聽到地勤人員就事件談論。

周五（25日），中國民用航空中南地區管理局工作人員表示，消息已經收到，會有正常渠道處理，至於原因及傷者情況則不方便透露。