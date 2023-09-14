國航引擎起火事故　賠償方案｢3選1｣現金僅400元　乘客：暫不接受

9月10日，從成都飛往新加坡樟宜機場的國航CA403航班，引擎起火致客艙濃煙瀰漫，旅客緊急逃生，9人受輕傷。據內媒《極目新聞》14日報導，針對此次緊急撤離事件，國航向乘客們提出賠償方案，800元電子補償券、2000里程、400元現金補償三選一，引發乘客不滿。



據此前報導，9月10日中國國航CA403航班A320-271N（始發於成都天府國際機場）在即將抵達新加坡之時出現緊急情況。事故現場影片顯示飛機左側引擎起火，乘客順著充氣扶梯緊急逃生。國航當天通報稱，CA403航班執飛機型為A320neo，經初步判斷，煙霧係發動機機械故障所引發。

《極目新聞》報導，近日國航給乘客們提出3選1的補償方案。CA403航班乘客之一的留學生蔡女士介紹，9月14日，她在國航APP諮詢賠償問題，客服通過賠付系統查詢到，此票確實有補償，為800元電子補償券、2000里程、400元現金補償三選一。

而且，若要領取賠償還需簽署一份和解協議聲明，表示同意放棄對國航及所有相關利益方以任何形式（包括訴訟或其他任何形式）提出任何有關的權利主張。蔡女士表示，她對此賠償方案無法評價，待諮詢律師後再作決定。

新加坡籍乘客陳先生表示，他在13日下午接到國航客服的電話，對方提出了與蔡女士相同的賠償方案，有效期為一年。客服表示，此賠償方案是按照航班延誤5小時作為賠償依據的，領取賠償前要簽署和解協議。目前，陳先生並不打算領取該賠償，「如果一年內我和孩子的身體和心理上後續沒有出現問題，我可能會考慮領取這個賠償。」

9月10日，陳先生與孩子一起乘坐CA403航班返回新加坡。緊急撤離後，他說自己經常失眠，孩子也不敢自己睡覺了，晚上會做噩夢。回到新加坡後，公司讓他休息了一天，上了兩天班後身體出現了不適，到醫院做了檢查，醫生建議他在家休息5日，醫療費用也花費了2000多新幣（約15000港幣）。

陳先生說，他明確向國航方面表示，不認可現在的賠償條款。且目前為止僅有客服與他溝通，國航未提供任何清晰方便的交流渠道，他希望國航可以提供相應平台來溝通賠償事宜，以便乘客知曉自己應享有的權利。同時，他保留追究國航方面在緊急撤離事件中的責任以及索取相應賠償的權利。

乘客用滑梯倉皇逃生（點圖放大）：

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據新加坡樟宜機場此前通報，機上共有146名旅客和9名機組人員，均安全撤離，有9名乘客在撤離過程中因吸入煙霧或擦傷而受輕傷。但目前，國航尚未公佈受傷乘客的就醫及賠償情況。9月14日，就國航CA403航班緊急撤離賠償方案

據新加坡樟宜機場此前通報，機上共有146名旅客和9名機組人員，均安全撤離，有9名乘客在撤離過程中因吸入煙霧或擦傷而受輕傷。

目前，國航尚未公布受傷乘客的就醫及賠償情況，且就CA403航班緊急撤離賠償方案相關情況，客服人員僅表示有專門的工作人員在處理。