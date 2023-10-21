鮑師傅擬明年香港開分店！肉鬆小貝高人氣　內地餐飲來港潮興起？

憑著肉鬆小貝爆紅的深圳人氣高點鮑師傅成為港人北上必買的手信，此前從深圳返港的港鐵車廂內，人手一袋鮑師傅的畫面更引發網絡熱議。近日，鮑師傅的創辦人鮑才勝接受《深圳特區報》的訪問時透露好消息，他宣布，鮑師傅將會在明年上半生開設第一間香港分店。



鮑才勝也表示，他認為鮑師傅的產品注重創新，中西合壁且價格便宜，是受歡迎的關鍵。值得關注的是，近來越來越多內地餐飲品牌來港設店，包括太二酸菜魚、楊國福麻辣燙，香港分店價格和內地的差異成為話題。



年銷2億碗楊國福麻辣燙登陸香港 主打港漂卻成全中國最貴分店？

通關後，鮑師傅更成為港人北上必買的糕點，此前一張深圳到香港的地鐵上「含鮑量極高」的照片也在圈裏熱傳。《深圳特區報》報道，幾年前在上海，鮑師傅創下了最長排隊7小時的紀錄。幾年過去了，鮑師傅的門店前排隊的人依然絡繹不絕。

深圳到香港的地鐵上「含鮑量極高」照片曾引發熱議。

據了解，鮑師傅全球市場總部設在深圳，號稱一年賣出1億個小貝。小貝蛋糕有多款不同的口味，如海苔風味、蟹黃風味、檸檬風味等。據介紹，各種口味的小貝在周末每天的銷量都會超過1000盒，深圳單店周末一天的營業額達六七萬元（人民幣，下同）。

鮑師傅深圳分公司負責人張總指出，鮑師傅在深圳的客群中18歲到35歲的年輕消費者佔絕大部分，佔比百分之七八十。他認為，中西合璧是年輕人喜歡鮑師傅的關鍵，「中國人喜歡的口味是酸甜鹹辣，鮑師傅把中式和西式的口味相結合，雞蛋餅打底放在裏面，沙拉醬和奶油是國外的概念，是一種中西結合的產品。」

據了解，目前鮑師傅在深圳開有10家門店，深圳的第11家店預計在今年11月份開業，目前鮑師傅已經有計劃到香港開店了，預計明年就會實現。報道指出，鮑師傅目前還在準備在深圳開一家旗艦店，以後有新產品會選擇在深圳首發。

內地餐飲來港潮興起 「價格」市民最為關心

據了解，越來越多內地餐飲、茶飲品牌計劃或者已經準備在香港展店。包括港人喜愛的太二酸菜魚、探魚、湖南菜農耕記、西塔老太太和霸王茶姬等，外界最關注的還是香港門店的價格。

此前，內地餐飲巨頭「楊國福麻辣燙」在中環開店，9月6日正式開業。《香港01》記者今日下午1點到「楊國福」，發覺店內客人只有十多人，雖然食物種類與內地相若，但價錢就差得多，平均每100克就收費19.8元。

據了解，內地，麻辣燙人均消費約在25元到37元人民幣之間，但同一麻辣燙品牌在不同城市的價格也不同，一線城市的人均價格會較高，在二三線城市人均消費通常只有20幾元人民幣。有小紅書網民就直言，「楊國福分店是全中國最貴的分店。」