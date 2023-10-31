大疆闢謠遭美法院判罰60億美元：案件仍在審理　未有更新判決

針對近日網傳美國將「大疆專利侵權」的處罰金額從此前的2.79億美元上調至60億美元，即罰款440億元人民幣的傳聞，大疆創新高級戰略總監兼對外新聞發言人張曉楠10月31日向媒體澄清，指該宗案件在今年四月陪審團的裁決金額是2.789億美元，案子仍在審理過程中，截至目前並沒有更新的判決信息，「除了上述金額以外的，其他消息都是謠言」。



內媒《中國證券報》此前報道，2021年，美國航空航天企業德事隆公司以侵權專利為由在美國得克薩斯州聯邦法院對大疆提起專利訴訟。德事隆公司認為大疆無人機的懸停功能侵犯其「飛機自動懸停控製」專利，並認為大疆無人機的跟隨功能侵犯其「交通工具控製系統」的專利，要求大疆公司共支付3.67億美元的賠償。

2023年4月21日，美國得克薩斯州韋科市的聯邦陪審團決定支持德事隆公司的主張，判定大疆生產的無人機侵害了該公司兩項專利，並須向權利人賠償2.79億美元。

大疆創新在無人機方面擁有很強的優勢，是中國代表性的科技公司。（VCG）

大疆當時就陪審團裁決回應稱，「大疆不認同此次陪審團的裁定。大疆的產品沒有使用德事隆的技術，對方是一家軍用直升機公司，而我們是一家民用無人機公司，完全不是一類產品。事實上，德事隆本次用來訴訟的核心專利是2011年申請的，但是大疆在2009年推出的XP3.1中就用到了該項技術。因此，我們會考慮繼續上訴，相信當地法律最終會給出公正的結論。」

自2019年美國將多家中國企業列入「實體清單」後，關於大疆的負面傳聞不斷在網上流傳，近月以來，針對大疆的各項傳聞更是不止。今年9月，中國自媒體在網上發佈「無人機製造商大疆創新（DJI）計畫將其總部從深圳遷至西安、退出美國市場」等相關消息。大疆9月18日回應傳聞時明確回應，總部在廣東深圳，沒有計劃遷址陝西西安；全球用戶都重要，沒有計劃退出美國市場。