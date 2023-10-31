福建中學生廁所慘遭逼迫吃屎還被問「好吃嗎」　警方介入

福建龍巖永定區僑育中學近日驚傳欺凌案，一名男學生在廁所遭人逼迫吃糞便，過程還被人拍下。事件驚動官方，教育局已經介入，警方周二（31日）表示，將對涉案人員作出處理。



網傳影片於周一（30日）開始流傳，據顯示，一名穿著校服的男生在廁所用手指蘸了排泄物後，在同學的要求吃下，現場還有人詢問「好吃嗎」等。期間男事主一度以有其他同學路過為由拒絕，可是在其他同學離開後，仍被現場人士逼迫，「吃、全部吃進去」。

周二，龍巖市教育局工作人員透露，教育局已經介入事件，相關部門正在調查，如有結果會第一時間公布。校方則表示，已經了解到此事，並安排相關工作人員對事主進行了心理疏導，目前正與相關執法部門積極處理，事件還在調查當中。

傍晚，警方表示，案件發生在上周四（26日），警方周一接警後立即成立調查組展開調查。目前，已經查明案件所涉人員身份及經過。由於案件涉及人員為未成年人，按照相關法律規定，警方不予公開案件詳情。下一步，警方將依法對涉案人員作出處理。

與此同時，永定區教育局迅速聯合下洋鎮黨委政府成立工作專班，深入調查核實，做好受淩學生思想和心理幹預工作，看望慰問學生及其家人。並舉一反三，在全區範圍內開展校園欺淩專項治理行動，加強師生法治及安全教育，增強學生法治意識、安全意識，全面落實學校安全巡查制度，關注學生思想動態，落實問題隱患閉環整改，防止此類案件再次發生，確保校園安全穩定。

事發於福建省龍巖市永定區僑育中學。（中國高校之窗）

當局又指，希望社會各界不要轉發和傳播相關視頻，以免對當事未成年人及家屬造成二次傷害。

公開資料顯示，福建省龍巖市永定區僑育中學於1939年創辦，為一所享譽海內外的僑校，2005年5月被確認為福建省二級達標學校，目前實施初級中等義務教育和普通高中教育。