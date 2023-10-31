中央金融工作會議在北京舉行：全面加強金融監管有效防範化解風險

中央金融工作會議10月30日至31日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。習近平總結了十八大以來金融工作，分析金融高質量發展面臨的形勢，部署當前和今後一個時期的金融工作。國務院總理李強對做好金融工作作了具體部署。



會議強調，金融是國民經濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分，要加快建設金融強國，全面加強金融監管，完善金融體制，優化金融服務，防範化解風險，堅定不移走中國特色金融發展之路，推動中國金融高質量發展，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供有力支撐。

會議指出，十八大以來，在黨中央集中統一領導下，金融系統有力支撐經濟社會發展大局，堅決打好防範化解重大風險攻堅戰，為如期全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標作出了重要貢獻。黨中央把馬克思主義金融理論同當代中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，努力把握新時代金融發展規律，持續推進中國金融事業實踐創新、理論創新、制度創新，奮力開拓中國特色金融發展之路，強調必須堅持黨中央對金融工作的集中統一領導，堅持以人民為中心的價值取向，堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨，堅持把防控風險作為金融工作的永恒主題，堅持在市場化法治化軌道上推進金融創新發展，堅持深化金融供給側結構性改革，堅持統籌金融開放和安全，堅持穩中求進工作總基調。這些實踐成果、理論成果來之不易。同時要清醒看到，金融領域各種矛盾和問題相互交織、相互影響，有的還很突出，經濟金融風險隱患仍然較多，金融服務實體經濟的質效不高，金融亂象和腐敗問題屢禁不止，金融監管和治理能力薄弱。金融系統要切實提高政治站位，胸懷「國之大者」，強化使命擔當，下決心從根本上解決這些問題，以金融高質量發展助力強國建設、民族復興偉業。

中央金融工作會議在北京舉行。（央視截圖）

會議強調，當前和今後一個時期，做好金融工作必須堅持和加強黨的全面領導，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，完整、準確、全面貫徹新發展理念，深刻把握金融工作的政治性、人民性，以加快建設金融強國為目標，以推進金融高質量發展為主題，以深化金融供給側結構性改革為主線，以金融隊伍的純潔性、專業性、戰鬥力為重要支撐，以全面加強監管、防範化解風險為重點，堅持穩中求進工作總基調，統籌發展和安全，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線，堅定不移走中國特色金融發展之路，加快建設中國特色現代金融體系，不斷滿足經濟社會發展和人民群眾日益增長的金融需求，不斷開創新時代金融工作新局面。

會議指出，高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，金融要為經濟社會發展提供高質量服務。要著力營造良好的貨幣金融環境，切實加強對重大戰略、重點領域和薄弱環節的優質金融服務。始終保持貨幣政策的穩健性，更加注重做好跨周期和逆周期調節，充實貨幣政策工具箱。優化資金供給結構，把更多金融資源用於促進科技創新、先進制造、綠色發展和中小微企業，大力支持實施創新驅動發展戰略、區域協調發展戰略，確保國家糧食和能源安全等。盤活被低效佔用的金融資源，提高資金使用效率。做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章。要著力打造現代金融機構和市場體系，疏通資金進入實體經濟的渠道。優化融資結構，更好發揮資本市場樞紐功能，推動股票發行注冊制走深走實，發展多元化股權融資，大力提高上市公司質量，培育一流投資銀行和投資機構。促進債券市場高質量發展。完善機構定位，支持國有大型金融機構做優做強，當好服務實體經濟的主力軍和維護金融穩定的壓艙石，嚴格中小金融機構準入標準和監管要求，立足當地開展特色化經營，強化政策性金融機構職能定位，發揮保險業的經濟減震器和社會穩定器功能。強化市場規則，打造規則統一、監管協同的金融市場，促進長期資本形成。健全法人治理，完善中國特色現代金融企業制度，完善國有金融資本管理，拓寬銀行資本金補充渠道，做好產融風險隔離。要著力推進金融高水平開放，確保國家金融和經濟安全。堅持「引進來」和「走出去」並重，穩步擴大金融領域制度型開放，提升跨境投融資便利化，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。增強上海國際金融中心的競爭力和影響力，鞏固提升香港國際金融中心地位。

會議強調，要全面加強金融監管，有效防範化解金融風險。切實提高金融監管有效性，依法將所有金融活動全部納入監管，全面強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，消除監管空白和盲區，嚴格執法、敢於亮劍，嚴厲打擊非法金融活動。及時處置中小金融機構風險。建立防範化解地方債務風險長效機制，建立同高質量發展相適應的政府債務管理機制，優化中央和地方政府債務結構。促進金融與房地產良性循環，健全房地產企業主體監管制度和資金監管，完善房地產金融宏觀審慎管理，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，因城施策用好政策工具箱，更好支持剛性和改善性住房需求，加快保障性住房等「三大工程」建設，構建房地產發展新模式。維護金融市場穩健運行，規範金融市場發行和交易行為，合理引導預期，防範風險跨區域、跨市場、跨境傳遞共振。加強外匯市場管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。防範化解金融風險，要把握好權和責的關系，健全權責一致、激勵約束相容的風險處置責任機制；把握好快和穩的關系，在穩定大局的前提下把握時度效，紮實穩妥化解風險，堅決懲治違法犯罪和腐敗行為，嚴防道德風險；對風險早識別、早預警、早暴露、早處置，健全具有硬約束的金融風險早期糾正機制。

習近平總結了十八大以來金融工作，分析金融高質量發展面臨的形勢，部署當前和今後一個時期的金融工作。（央視截圖）

會議指出，加強黨中央對金融工作的集中統一領導，是做好金融工作的根本保證。要完善黨領導金融工作的體制機制，發揮好中央金融委員會的作用，做好統籌協調把關。發揮好中央金融工作委員會的作用，切實加強金融系統黨的建設。發揮好地方黨委金融委員會和金融工委的作用，落實屬地責任。要堅持政治過硬、能力過硬、作風過硬標準，鍛造忠誠幹凈擔當的高素質專業化金融幹部人才隊伍。要在金融系統大力弘揚中華優秀傳統文化，堅持誠實守信、以義取利、穩健審慎、守正創新、依法合規。要加強金融法治建設，及時推進金融重點領域和新興領域立法，為金融業發展保駕護航。

會議強調，習近平總書記的重要講話，科學回答了金融事業發展的一系列重大理論和實踐問題，是習近平經濟思想的重要組成部分，是馬克思主義政治經濟學關於金融問題的重要創新成果，為新時代新征程推動金融高質量發展提供了根本遵循和行動指南。各地區各部門要深入學習領會、自覺貫徹落實。要完善金融宏觀調控，準確把握貨幣信貸供需規律和新特點，加強貨幣供應總量和結構雙重調節。加強優質金融服務，擴大金融高水平開放，服務好「走出去」和「一帶一路」建設，穩慎紮實推進人民幣國際化。健全金融監管機制，建立健全監管責任落實和問責制度，有效防範化解重點領域金融風險。著力做好當前金融領域重點工作，加大政策實施和工作推進力度，保持流動性合理充裕、融資成本持續下降，活躍資本市場，更好支持擴大內需，促進穩外貿穩外資，加強對新科技、新賽道、新市場的金融支持，加快培育新動能新優勢。

會議要求，各地區各部門特別是金融系統要進一步把思想和行動統一到習近平總書記重要講話精神和黨中央決策部署上來，堅持目標導向、問題導向，全面加強黨對金融工作的領導，紮實做好加強金融監管、防範化解金融風險、推動金融高質量發展等重點工作，加快建設金融強國，抓好會議精神宣傳貫徹，加強金融幹部人才隊伍建設，確保工作部署落實落地。