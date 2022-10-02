金融人事變動｜年內至少17間國內上市中小銀行更換董事長或行長

今年，多間上市中小銀行人事變動頻繁。據《澎湃新聞》不完全統計，至少17間上市中小銀行董事長或行長有變動。



報道指，涉及人事變動的包括江西銀行、九江銀行、瀘州銀行、北京銀行、寧波銀行、渝農商行、甘肅銀行、廈門銀行、長沙銀行、瑞豐銀行、晉商銀行、南京銀行、青農商行、中原銀行、鄭州銀行、江蘇銀行、杭州銀行等。

年初，江西省兩家上市銀行發生重要人事變更。其中，江西銀行先後更換了董事長和行長，江西地方金融監管局副局長駱小林任江西銀行行長，廈門銀保監局局長曾暉任江西銀行董事長。

此前，江西銀行前行長羅焱因管理風格及理念與實際需求不完全一致，於去年10月被解聘，前董事長陳曉明則於今年3月被查。

3月，北京市金融監管局前局長霍學文出任北京銀行董事長。據悉，2018年11月8日，北京市金融監管局正式成立，對外正式履行職責，霍學文成為該局首任局長。

6月，晉商銀行行長一職空缺一年半後，由該行副董事長張雲飛補位。在加入晉商銀行前，張雲飛曾擔任工商銀行山西省分行營業部工商信貸處副處長、長治市分行行長助理、山西省分行信貸管理部副總經理、小企業金融業務部總經理。

去年6月，瀘州銀行前行長徐先忠辭任後，時任副行長劉仕榮代為行使行長職權，並於同年9月被董事會委任為行長。今年6月，四川銀保監局核准劉仕榮瀘州銀行行長的任職資格。