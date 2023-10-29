官方通報歡樂谷過山車意外：碰撞時前後車共31人　景區閉園整改

10月29日，深圳市南山區委（區政府）官方通報，歡樂谷景區「10·27」過山車碰撞事故情況，事發時，前車載有22人，後車剩餘9人，所有傷者目前情況穩定，歡樂谷景區已被責令閉園整改。



通報表示，10月27日18時27分許，深圳歡樂谷景區「雪域雄鷹」遊樂項目兩列過山車發生碰撞。接報後，區應急、文體旅遊、市場監管、衛健、公安等部門及沙河街道辦立即啟動應急機制，第一時間到達現場，迅速開展傷員救治、遊客疏散、秩序維護、事故調查等應急處置工作。

經初步調查，事發時一列載有22名遊客的過山車(滿載可容納24人)在上坡時發生故障，突然沿軌道倒滑，與另一列已到站正在下客的過山車(滿載24人，事發時已下車15人，車上賸餘9人)發生碰撞，造成部分人員受傷，所有傷者均已緊急送醫治療，目前情況穩定，無生命危險。相關部門負責人已到醫院看望慰問受傷人員。

目前，深圳市相關部門已成立聯合調查組，責令歡樂谷景區於10月28日起進行閉園整改，全面配合調查組對事故原因和責任進行深入調查。接下來，聯合調查組將依法依規對責任單位和人員進行調查處理，並對全區旅遊景區景點、特種設備安全開展隱患排查整治。

10月27日晚，深圳歡樂谷景區發生過山車「雪域雄鷹」項目追尾事件，已開出的前車由於動力不足彈射失敗，倒退滑落撞上後車，造成8人受傷，其中4名傷者入ICU、1名需插管治療。