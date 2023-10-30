深圳歡樂谷過山車意外｜傷者親述事發瞬間：沒反應過來就失去意識

10月27日18時27分，深圳歡樂谷「雪域雄鷹」一輛載有22名遊客的過山車，在上坡後發生故障沿軌道快速倒滑，與另一列已到站正在下客的過山車發生碰撞，造成28名遊客受傷，17人留院觀察。《新京報》報道，有傷者親述當晚事發瞬間，表示「還沒反應過來就失去意識」；還有傷者稱，「雪域雄鷹」並非第一次發生故障。



當晚事故發生後，多名傷者被送往香港大學深圳醫院、深圳華僑城醫院和深圳南山醫院。28日，有部份傷者從ICU轉至住院部，李康便是其中一位。事故中，他的頭部被撞傷，右耳、手、腳和臀部均有輕微擦傷。目前，仍在住院治療。

「這是我第一次去歡樂谷玩過山車，沒想到就碰上了意外。」李康表示，深圳歡樂谷近期推出了199元的萬聖節雙人夜場套餐，他與好友劉麗麗一起去玩，當晚玩的第一個項目就是「雪域雄鷹」。

他們所坐的過山車有6節車廂，每節車廂有4個座位。排了五、六分鐘隊，他們坐上了過山車的倒數第二排，李康坐在中間的位置，朋友坐在外側。李康說，「最後一排只坐了兩個人，沒坐滿。」他看到前車爬坡爬到一半就停止了，「我還以為是故意設置的，然後就突然往下墜。」他還沒反應過來就失去意識，等再醒來時已經在120救護車上。

坐在外側座位的劉麗麗傷勢更嚴重，頭部縫了4針，脖子無法正常轉動，只能躺在病床上，手腳均有瘀青。28日下午，劉麗麗也從ICU轉入普通病房，目前已脫離危險，但進食仍受到影響，只能喝一些流食。

多次去過歡樂谷的劉麗麗稱「雪域雄鷹」是她最喜歡的項目之一。對於事故發生時的情形，她已經記不清了，隱約記得剛上過山車沒多久就眼前一黑，醒來就在醫院了。「之前玩都沒有問題，碰上這次意外，我比較倒霉。」

聽見有人喊「救命」 車上欄桿撞變形

遊客楊誠坐在下客的過山車上，他記得，過山車回到始發點不到一分鐘，意外就發生了。當時他剛從車上下來，人尚未站穩，耳邊就傳來尖叫聲。他也被一股衝擊力撞倒在地。

「『嘭』的一聲，聲音很大，我回頭看到兩輛車撞在一起，聽見有人在喊『救命』。」據楊誠描述，兩車相撞後，他所乘坐的過山車向後方移動了十公尺左右，車上部份欄桿被撞得嚴重變形。楊誠的膝蓋被擦傷，他看見後車有五六人受傷，前面那輛滑下來的車上也有遊客受傷。

有一位16歲傷者家屬表示，事發當晚，有4名傷者送入ICU，其中一人29日上午轉入普通病房，其餘三人仍在ICU。而她的孩子可能出現腦出血的情況，目前仍在ICU接受治療，「應該還沒有脫離生命危險。」

29日晚，深圳市南山區再發通報表示，香港大學深圳醫院、南山醫院、華僑城醫院共接診28人，其中11人經檢查無礙後自行離開。目前共有17人留院診治，4人因顱腦損傷、骨盆骨折等傷情，在ICU觀察救治，生命徵象平穩。

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傷者：涉事過山車近期曾故障

傷者楊誠透露，去年暑假來歡樂谷遊玩時，「雪域雄鷹」就出現故障。「當時接近發車，車子卻一直沒動。」此後，他看到有工作人員過來檢修，十幾分鐘後，工程恢復運作。

還有遊客反應，10月25日事發前兩天，排隊等待時，看到一輛正要發射的「雪域雄鷹」過山車彈射失敗。過山車只彈出了一小段，還沒上坡，就又退回來了。處理過後，車輛無法啟動，現場停駛維護兩小時。

據《新京報》報道，深圳歡樂谷曾兩度被深圳南山區處罰，均因特種設備違法行為。其中一次處罰顯示，歡樂谷的壓力容器未經監督檢驗合格有安全隱患，被罰款3萬元，處罰時間為今年6月6日。根據深圳歡樂谷設備部工作人員介紹，「雪域雄鷹」今年6月也剛完成年度檢修，每日運作前也會進行維護保養。「平時有日檢、週檢和月檢。」

園方先前對「雪域雄鷹」計畫進行檢修。（深圳歡樂谷官方公眾號）

另一次則在2018年11月歡樂谷觀光列車「歡樂幹線」發生的追撞事故。兩輛無人駕駛的觀光列車發生相撞事故，車上共有20名乘客，事故造成多人受傷。

涉事過山車已運營11年 專家：壽命中已算較長

根據深圳歡樂谷官網資料介紹，涉事過山車自2012年開放，至今已營運11年。中國主題樂園研究院院長林煥傑表示，這在過山車的運作壽命中已算較長。一般過山車的運行年限為10年左右，如果能經過嚴苛的檢測，超過年限後會有2至3年的延期空間。

他推測事故原因可能有三種。一是自然環境因素導致，例如風速過大導致過山車動力不足；二是設備維保不到位導致，事發前不久正處於假期，客流量或導致設備高頻率運行，如果未相應加強維保頻率，設備零件可能會出問題；三是偶發因素導致。