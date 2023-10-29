深圳歡樂谷回應過山車意外：4人在ICU治療　所有傷者無生命危險

10月27日晚間，深圳歡樂谷「雪域雄鷹」過山車項目發生追尾事故，已開出的前車由於動力不足彈射失敗，倒退滑落撞上後車。官方27日晚間發布公告稱，事故造成8人受傷，有4名傷者入ICU，其中1名需插管治療。



《南方網》今（29）日報道，針對傷者詳細情況，深圳歡樂谷回應表示，首次通報中的8人是指由救護車送往醫院救治的傷者，亦有傷者自行入院治療後留院觀察或出院，最新情況正在統計中，所有傷者均無生命危險。



深圳歡樂谷相關負責人表示，首次通報中「8人受傷」是指由120救護車送往港大深圳醫院救治的傷者，此後陸續有現場受傷人員自行到附近的華僑城醫院、港大深圳醫院等醫院就診，傷勢較輕的傷者已自行離開醫院，部分傷者留院觀察治療。

該負責人表示：「傷者每天進進出出，有的已經出院了，有的會重新去醫院檢查，所以這個數據是變化的。今天最新的情況正在統計，最新的傷者數據和情況說明，晚一點有最新的消息會發通知。」對於傷者的傷勢情況，該負責人表示，傷者中有4人進了ICU，目前所有傷者情況都比較穩定，均無生命危險。

今日，深圳市南山區委（區政府）官方通報，歡樂谷景區「10·27」過山車碰撞事故情況，事發時，前車載有22人，後車剩餘9人，所有傷者目前情況穩定，歡樂谷景區已被責令閉園整改。

經初步調查，事發時一列載有22名遊客的過山車(滿載可容納24人)在上坡時發生故障，突然沿軌道倒滑，與另一列已到站正在下客的過山車(滿載24人，事發時已下車15人，車上剩餘9人)發生碰撞，造成部分人員受傷，所有傷者均已緊急送醫治療，目前情況穩定，無生命危險。相關部門負責人已到醫院看望慰問受傷人員。

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《新京報》報道，27日晚從香港大學深圳醫院ICU獲悉，有4名傷者正在ICU接受治療。為3名男性和1名女性，多為外傷；其中一名男性傷者「腦部出血、腦組織挫傷」，需要插管治療，其餘傷者情況穩定。