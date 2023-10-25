中國將增發萬億國債　赤字率料由3%攀至3.8%

據新華社報道，中央財政將在今年第4季增發2023年國債1萬億元（人民幣，下同），增發的國債全部透過轉移支付方式安排給地方，集中力量支持災後恢復重建和彌補防災減災救災短板。作為特別國債管理，全中國財政赤字將由3.88萬億增加到人民幣4.88萬億，預計赤字率由3%提高到3.8%左右。



中國財政科學研究院研究員石英華指出，中央財政增發國債，但具體資金全都用在地方上，這有助緩解地方財政收支壓力，進一步優化財政支出結構，也繼續優化債務結構。

在24日召開的十四屆全國人大常委會第六次會議表決，通過了全國人民代表大會常務委員會關於批准國務院增發國債和2023年中央預算調整方案的決議，明確了上述安排。

溫家寶任內頒布了一項前所未有的「四萬億」經濟刺激計劃，雖然成功推動了經濟增長，但被指埋下了地方債危機。（視覺中國）

細查此次增發的國債全部透過轉移支付方式安排給地方，今年擬安排使用5000億元，結轉明年使用5000億元。據財政部表示，資金將重點用於八大方面：災後恢復重建、重點防洪治理工程、自然災害應急能力提升工程、其他重點防洪工程、灌區建設改造和重點水土流失治理工程、城市排水防澇能力提升行動、重點自然災害綜合防治體系建設工程、東北地區和京津冀受災地區等高標準農田建設。

財政部表示，下一步將及時啟動國債發行工作，確保如期完成國債發行任務；做好預算下達工作，推動加快形成實物工作量；加強國債資金監管，確保資金按規定用途使用。

這些重點工作離不開「真金白銀」的保障。財政部相關負責人表示，儘管年初預算已經安排了相關常規救災和防災減災資金，但難以滿足提升防災減災救災能力的需要。

隨著內地經濟增長放緩，進入經濟「新常態」，中國正面臨產能過剩、「僵屍企業」債務、地方政府嚴重負債、失業職工等一系列棘手問題。（資料圖片）

財政部有關負責人介紹，下一步，將充分利用直達機制，將國債支出資金全部納入財政直達資金範圍，實施全流程跟蹤監測，確保資金按規定用途使用。「還將組織財政部各地監管局建立常態化監管機制，盯緊盯牢國債資金使用，嚴查擠佔挪用國債資金等違法違規行為，有效防範政府債務風險。」

北京大學經濟學院財政學系主任劉怡指出，加上化解地方政府債務風險、保障「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）支出等因素，地方透過自有財力大幅增加相關領域資金安排的餘地較小。

長期以來，中國極少把財政赤字率設定在高於3%的水準，因此市場有約定俗成的「赤字率不破3」的說法。然而新冠疫情後，2020年中國大幅擴大赤字到3.7%，突破了常規，這代表政府財政承擔更多負債，用以應對疫情。2021年下降到3.1%，2022年進一步下調至2.8%左右。