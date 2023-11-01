01直擊｜黑碼取消第一日　無排隊無阻塞方便長者　最多慳十幾分鐘

內地海關總署宣布，自今日（11月1日）起出入境人員免於填報《中華人民共和國出/入境健康申明卡》，過關時不再需要掃「黑碼」。

上午9時，《香港01》記者直擊羅湖口岸「黑碼」取消第一日，現場可見所有電腦、申報提示已被撤走，機器閘門全開指示「請直行」，通行無阻。從過去的3道關，變2道，有受訪者表示，不用排隊掃「黑碼」後，過關快了十幾分鐘。

深圳口岸工作人員表示，今日開始無需掃碼，如有身體不適可自行申報。



上午9時，已有許多人經羅湖口岸往返深港兩地。深港兩邊關口都已撤走所有人工電腦掃碼機器，所有機器閘口也全部打開，讓過關人員直接通行，機器上寫著「請直行」及「如聖體不適，請主動向海關進行健康申報」，一旁僅有一位執勤的工作人員。

過去張貼的健康申報教程亦全部取下，換上立在旁邊的海關總署發布的「黑碼」取消公告；填寫紙質申報的檯面被清空，廣播亦不再播放申報提示。不過，微信「海關旅客指尖服務」小程序仍可正常進行健康申報，會彈出「黑碼」。

▼ 11月1日 「黑碼」正式取消 掃碼閘口打開 旅客順暢通行▼

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年輕人無影響：點兩下而已

在香港讀書經常往返兩地的張小姐稱，從小紅書上看到今日「黑碼」取消，過去每日從羅湖口岸過關大概會花5分鍾的時間進行申報，取消這道程序後，能節省更多時間。

正準備進行健康申報的周先生稱，不知今日「黑碼」取消，「這麼好嗎？已經不用申請了？」平時進行申報僅花1、2分鐘，他表示「這邊過關還是挺方便的」。

內地艾小姐稱，健康申報對她和年輕人來說並沒有太大影響「也就點兩下而已」，「操作很快，對於經常用手機的人來說不會很麻煩，但對於四五十歲的叔叔阿姨來說，可能會有一點麻煩。」她描述，每次過關時都會看到海關工作人員會幫助長者申報。

方便長者通關 節省十多分鐘

正在從羅湖返回香港的市民吳先生大讚，「好方便好方便」。他感嘆，過去申報黑碼「排隊好困難，尤其是對我呢啲老人家，依家開通左對老人家就好好啦。」

已通關的一位長者表示，今日沒有申報黑碼，比平時快了十幾分鐘，而且平時需要排長隊等候，「今日唔使排隊，所以快好多。」

剛剛從福田口岸回港的市民張先生稱，過去都是親戚朋友教或者幫忙申報，「今日方便好多，好多人都可以唔使用黑碼，因為好多老人家都根本唔識用。」

雖然對年輕人來說，健康申報不過1、2分鐘，但取消後將極大方便長者通關。而且對需要在早晚往返兩地的跨境學童來說，亦將節省時間步驟。

9月簡化申報內容 11月正式取消

中港今年2月通關後，「黑碼」仍未廢除，成為來往旅客通關時費時的一個環節。今年9月，內地海關總署簡化「黑碼」的申報要求，刪除境內居住地、座位號等內容。

10月31日消息，根據《中華人民共和國國境衛生檢疫法》及其實施細則的有關規定，海關總署決定自2023年11月1日零時起，出入境人員免於填報《中華人民共和國出/入境健康申明卡》但有發熱、咳嗽等不適須主動向海關進行健康申報。