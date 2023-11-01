袁國勇：流感是最具潛力引起大流行病源　新發傳染病定必陸續有來

今日（1日）是世界流感日，香港大學微生物學系講座教授袁國勇等3名學者在報章撰文指，新冠完結全球復常，但新冠病毒非最後一場大流行，新發傳染病定必陸續有來，而為未來大流行作準備，必須有高質科研、足夠基礎建設、迅速應變計劃及措施，完善公營醫療機構、公共衛生及流行病學監察系統，缺一不可。



文章指，冠狀病毒以外，流感是最具潛力引起大流行病源，下一場大流行可能由源自禽鳥和豬的流感病毒引起，基因洗牌可能會引致嚴重感染，甚至對抗流感病毒藥物和季節性流感疫苗產生抗藥性。



他們認為，須建立高質科研、迅速應變計劃，並持續對街市和入境關口進行流行病學監察，又指施政報告2023認為香港必須加強抗擊傳染病能力，但如何用有限度資源去達到監測、預警和防控卻是一門學問。



香港大學微生物學系講座教授袁國勇等3名學者11月1日在報章撰文指，新冠完結全球復常，但新冠病毒非最後一場大流行，新發傳染病定必陸續有來。（資料圖片）

袁國勇、香港大學李嘉誠醫學院微生物學系名譽副教授龍振邦及香港大學李嘉誠醫學院微生物學系名譽助理教授趙晞揚今日在《明報》撰文，指人類歷史上出現過的大流行，均由細菌或病毒感染引起，但近年大流行的病原體，逐漸由細菌轉向呼吸道RNA病毒。

新冠並非最後一場大流行 高質科研、迅速應變等缺一不可

文章指出，新冠完結，全球復常，但新冠並非最後一場大流行，新發傳染病定必陸續有來。為未來的大流行作準備，必須有高質科研、足夠的基礎建設、迅速應變計劃及措施，完善公營醫療機構、公共衛生及流行病學監察系統，時刻與國際組織保持聯繫溝通等，缺一不可。

以有限度資源達到監測、預警和防控是一門學問

他們在文章提到，港大將聯同各地學者，包括內地、美國、澳洲及新加坡等，成立大流行科研聯盟（Pandemic Research Alliance），共同尋找具潛力病源，追蹤新發傳染病，應對未來大流行。他們又提到，行政長官於上星期發表施政報告，認為香港必須加強抗擊傳染病能力，但如何用有限度資源去達到監測、預警和防控卻是一門學問。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇等3名學者11月1日在報章撰文指，下一場大流行基因洗牌可能會引致嚴重感染，甚至對抗流感病毒藥物和季節性流感疫苗產生抗藥性。（資料圖片）

下場大流行或由禽鳥和豬流感病毒引起 基因洗牌令疫苗現抗藥性

文章又指，除冠狀病毒外，流感是最具潛力引起大流行的病源，下一場大流行可能由源自禽鳥和豬的流感病毒引起，基因洗牌可能會引致嚴重感染，甚至對抗流感病毒藥物和季節性流感疫苗產生抗藥性。

對疫苗有疑慮無把握接種黃金機會 致第五波疫情近萬名長者喪生

他們認為，香港於新冠疫情頭兩年從未封城，亦無全民檢測，仍能貫徹圍堵清零政策，以嚴厲措施換取安全空間，讓市民接種疫苗，建立抗疫韌性，相關成績值得肯定，但可惜有大量長者及長期病患者因各種原因對疫苗有疑慮，無把握接種黃金機會，結果導致第五波疫情有近萬名長者喪生。