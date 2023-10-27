李克強病逝｜曾家訪麗港城公務員　戶主淌淚：深體會他關心青年人

國務院原總理李克強今日（27日）零時10分在上海逝世，終年68歲。12年前的2011年8月，李克強以國務院副總理身份訪港三天，探訪過麗港城一戶公務員家庭。12年後的今日，戶主郭桂明得悉李克強離世消息後心情沉重，談及副總理家訪情境歷歷在目。郭形容李克強親民沒有架子，關心青年人，哽咽說他為國家貢獻一生。



郭桂明及太太說，當年14歲的女兒受李克強啟發，修讀法律，數年前畢業亦曾經去國務院「朝聖」，又曾去信李克強訴說自己近況，目前是一名見習律師。



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年月過去，郭桂明一家記憶猶新，連當時李克強坐着的位置和合照的情況，郭先生仍能一一指出，甚至雙方對話內容，他亦能完整複述。當年郭桂明是渠務署公務員，妻子是醫院社工。郭坦言，當時被告知會有國家領導人來訪，感到十分詫異，又指多年前公務員士氣低落，他的來訪有鼓勵作用。

郭桂明指，李克強為人隨和、親民，沒有架子，說話平實。當時探訪閑話家常，李關心其居住及生活情況，又談及回歸後的香港情況。他說，李克強真正與市民同行，為公務員提供很好的示範，「落到去我哋嘅同儕當中，我哋自己嘅市民當中，我哋嘅服務對象當中……你先知佢嘅需要，你先至可以，能夠係真真正正服侍到佢哋。」

郭太憶述，李克強步入家門展現威嚴氣勢，當時一家人略為緊張，顯得手足無措，但李卻於聊天之中表現親切，「有時候我哋（普通話）講得唔正嘅時候，又提點下，又幫吓手，令我哋覺得舒服。有時候我哋唔知講咩嘅時候，佢又會轉啲話題，令到我哋可以好從容回答。」李克強當時關心長者生活情況以及小朋友成長環境及志向。時任行政長官曾蔭權及港澳辦主任王光亞亦在場，曾不時開玩笑說，二人普通話真的很「普通」。

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「當時嘅感覺都係緊張得嚟，嗰種親切嘅感覺又喺度，好似個家長嚟到屋企咁樣。」郭太續指，及後數年不斷在電視上看見李克強的蹤影，感覺是「老朋友又出現」。二人本來已退休，但郭桂明延任10年，目前是醫療輔助隊總行政主任；郭太退休之後，則從事病人寧養服務。

郭太指，李克強來訪時二人正規劃退休生活，但李克強當時探訪令他們深受鼓舞，明白每個人在社會上都有價值，如果有健康及活力，都可以繼續貢獻社會，故此退休之後仍有擔任不同公職。

14歲的女兒當年也在場，並於李克強面前以鋼琴彈奏一曲，「佢年少無知呀，佢話覺得係爺爺嚟到，即係一個長輩嚟到，又咁親切嘅，冇咗嗰種好拘謹嘅感覺。」當時女兒向李表示很想前往北京看看，是否已經圓夢？郭太說，女兒大學畢業，已帶同父母一起去北京，當時亦曾特意到國務院門口「朝聖」。

李克強畢業於北京大學法律系，並擁有該校法學學士學位。郭太說，女兒長大後亦漸漸培養對法律的興趣，發奮圖強讀書，目前已是一名見習律師。她曾親筆寫信寄予李克強，對李克強當年的鼓勵表達感激，又告知李已經大學畢業，未來希望在法律界發展，希望能夠再次見到他。郭先生一家、李克強、曾蔭權以及王光亞的合照，一直放置在鋼琴頂蓋之上。

談及李克強離世，郭桂明難掩悲傷，「佢一生服務國家幾十年都未停過，到咗呢一個退休嘅時候，因為政制嘅規條佢要離任，其實佢都一路好多貢獻，突然間離開，真係好難過⋯⋯。」他又指李關注人民福利，深切體會他很關心青年人：「過去幾年香港發生咗好多事情。但佢支持年青人⋯⋯青年人能夠俾佢盼望，攞到個前途好重要。」

其實啱啱開始正係享受佢對國家貢獻嘅成果，佢心裏面自己嘅成果，但咁突然當中⋯⋯真係好唔抵呀，點解冇享受自己一手去創立，或者出過力一啲嘅成果呢？係難過嘅，但係都⋯⋯某一個角度就話返俾自己聽，拭去世上面嘅勞苦啦，都可以喺某一個角度裏面，有嗰種安息、有嗰種舒泰，唯有係咁樣。 郭太

李克強當年臨別，曾向郭桂明送贈一套茶具，一家人一直珍而重之，不捨得用，存放在飯廳一個廚櫃之內。郭太略感自豪說，茶具裡外皆新。她說，這套茶具是一種紀念品，不能以金錢衡量：「一種好有價值，同埋好親切嘅禮物。」