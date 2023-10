李克強逝世｜港大百年慶典英語發言　旋風訪港三天保安嚴密掀插曲

央視報道,國務院原總理李克強於10月27日0時10分在上海逝世,享年68歲。2011年8月,李克強以國務院副總理身份訪港3日,期間出席香港大學百年校慶活動,他在典禮上發表演講時說,百年港大,文明積澱,薪火傳遞,使他想起2000多年前中國哲人的名言,十年樹木,百年樹人。



在演講最後,擁有北京大學教育背景、經濟學博士學位的李克強,引用時任港大校長徐立之港大百年校慶前夕致辭中的一句話:“The University of Hong Kong was to be for China and the world”,並用英語說:「港大是為了香港吸引人才、育人,促進香港繁榮。港大也為了中國,它已成為中國的重點高等教育機構,在中國的發展和與世界接軌中發揮日益重要的作用。港大也是為了世界,成為世界學術界不可或缺的一部份,」



李克強2011年8月以國務院副總理身份訪港,出席香港大學百年校慶典禮,並向香港大學贈送《中華再造善本》。(中新網)

2011年8月,李克強以國務院副總理身份訪港3日,在最後一日行程、即8月18日早上,李克強在時任行政長官曾蔭權及時任港大校長徐立之等人陪同下,隨儀典隊列走進港大陸佑堂,李克強一邊走向主席台,一邊揮手致意。

李克強演講指百年港大使他想起名言:十年樹木 百年樹人

在典禮上發表演講時,李克強說百年港大,文明積澱,薪火傳遞,使他想起2000多年前中國哲人的名言,十年樹木,百年樹人,又指在一個世紀的風雨歷程中,港大培養了13萬多畢業生,輸送了大量胸懷大志、品學兼優、獻身科學、服務社會的優秀人才。

當時向香港大學贈送了《中華再造善本》,李克強在演講的最後,先引用徐立之在港大百年校慶前夕致辭中的一句話,再用英語發表講話:「港大是為了香港吸引人才、育人,促進香港繁榮。港大也為了中國,它已成為中國的重點高等教育機構,在中國的發展和與世界接軌中發揮日益重要的作用。港大也是為了世界,成為世界學術界不可或缺的一部份。」( HKU is for China. It has become a key higher-education institution in China, playing an increasingly important role in China’s development and its integration with the world. And HKU is also for the world, becoming an integral part of the world’s academic community in advancing human knowledge.)

李克強麗港城家訪 有電視台投訴警員以手遮鏡頭

李克強旋風式訪港三日,香港保安嚴密,其間發生兩宗插曲。訪港首日、即2011年8月16日,李克強家訪麗港城時,有穿「六四」恤衫男子被警方帶走,當時電視台投訴拍攝時遭警員以手遮檔,時任警隊「一哥」曾偉雄以「黑影論」解畫,備受討論。

曾偉雄之後在立法會指證實涉事人士為警務人員,他當時見到一個「黑影」閃過,「本能反應之下以手擋格」,警員的手亦卡在攝影機,強調並非刻意阻擋記者鏡頭。監警會隨後跟進投訴,翌年裁定投訴成立

國務院前總理李克強曾於2011年8月,以國務院副總理身份訪港三日,其間曾出席港大慶典。(政府新聞圖片)

港大百年校慶保安區擴大 學生與警員發生衝撞

李克強最後一日(8月18日)行程,出席港大百週年校慶慶典時,警方對校園採取嚴密保安措施,保安區擴大,傳媒及示威人士被安排至距離現場頗遠處。期間,有三名示威學生欲走近會場,被多名警員及保安包圍,雙方發生衝撞。