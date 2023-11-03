雙十一家電數碼仍為購物主流　消費者：可以買貴的，不能買貴了

內地2023年雙十一購物節到來，熱度不減。以京東為例，雙十一購物節自10月31日開啟至今，近1.5萬個品牌成交額增長超5倍，採銷直播觀看人數超1.4億。京東人員透露，今年雙十一家電數碼產品仍為消費主流，當日開場僅8秒時間，家電家居生活全品類成交額破10億元（人民幣，下同）。此外，多元化的消費模式和「可以買貴的，不能買貴了」的消費心理亦成為消費趨勢。



品牌方面，京東11.11首周，近30個品牌銷售超10億元，近1.5萬個品牌成交額較去年同期成長超5倍，近9,000個品牌成交額較去年同期成長超10倍。參與今年京東11.11並實現生意成長的個人及個體戶店鋪數量，也較去年同期成長超11倍。

雙十一購物節︱內地2023年快遞數量突破1000億件 較去年提早39天

10月23日，據國家郵政局快遞大數據平台實時監測數據顯示，一件從京東物流亞洲一號青島智能產業園區發出的波司登羽絨服，成為2023年全國第1000億件快遞。（資料圖片）

產品類別方面，美妝時尚、汽車採銷、跨國採銷熱賣， 10月31日晚間8點開場10分鐘，iPhone、小米、榮耀、華為、OPPO、vivo手機成交額年增100%。大牌服飾採購需求激增，多品牌漲幅超去年同期。出遊服務同樣爆火，出境度假遊成交額較去年成長超5倍，機票業務成交額年增超300%。

支付寶公布今年首6個月出境游相關數據，顯示全國出境游人次排前三城市為深圳、上海、廣州，熱門目的地為香港、澳門、日本、泰國，人均消費較2019年同比增長24%。（資料圖片）

仍為消費主流的家電數碼方面，精細化家電家居產品和數碼潮玩受消費者熱捧。如超薄平嵌冰箱、新風空調、淨熱一體淨水器成交額較去年同期成長超300%，遊戲筆記型電腦、折疊式螢幕手機、不入耳耳機、高功率行動電源成交額較去年同期成長超3倍。

雙十一購物節電商開打價格戰 iPhone 15系列「跳水」降幅超千元

內地「雙十一購物節」鄰近，不少廠商提前開啟價格戰。其中Apple新機iPhone 15系列機型出現較大價格波動，且存活充足無需搶購。（網絡圖片）

生活消費品方面，高蛋白牛奶成交額同比增長達3倍，母嬰產品、健康養生類產品亦有不同程度增長。地區方面，香港地區全品類成交額年增率翻倍，筆記本電腦、家用電器、手機等品類均實現了超3倍增長，澳門地區整體成交額同比增長達13倍。

從「李佳琦事故」到「老國貨」翻紅：內地野性消費春風又生

2018年，李佳琦在直播中取得一分鐘賣出1萬4000支口紅的業績，還創下「30秒內給最多人塗口紅」的世界紀錄，由此名聲大噪。（vcg、網絡）

此外，「可以買貴的，不能買貴了」反映消費者日益理性的購物心理，多個大牌奢品成交額較去年同期增長超過100%。新能源車也成為消費者關注熱點，整車品類訂單量較去年同期成長超200%，其中新能源汽車訂單量較去年同期成長超3倍。

網民熱討雙十一購物節購物攻略：

又到了開始剁手的時候了



我還沒準備好呢就要開始了



雙11已經無心研究，已放棄參與



又到了買買買的時候了好期待



誰借我抄抄購物車！



沒錯，可以買貴的不能買貴了！



買什麼不重要買的是開心



據艾睿鉑全球諮詢公司最新釋出的《2023雙十一年度調查報告》顯示，今年的雙十一購物節仍是中國最大的購物盛事，消費者信心明顯增強。近半數受訪者表示今年的支出將比去年增加，62%的受訪者預計至少將消費3,000元，較2022年增加11個百分點。

快遞公司在分揀雙十一快遞包裹。（VCG）

報告同時顯示，現時的消費者在購物時更為理性，他們更注重產品的品質而非促銷。消費者會收集不同零售商和平台的資訊，以辨別產品的真正差異化，如產品品質和可持續性，以確保一種選擇勝過另一種。10月23日，據國家郵政局快遞大數據平台實時監測數據顯示，2023年全國快遞數量已突破1000億件。