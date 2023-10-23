雙十一購物節電商開打價格戰　iPhone 15系列「跳水」降幅超千元

隨著內地「雙十一購物節」鄰近，不少廠商提前開啟價格戰。其中Apple新機iPhone 15系列機型出現較大價格波動，且存活充足無需搶購。



當前，淘寶平台的「百億補貼」活動顯示，iPhone 15 Pro Max 256GB折後價格為9098元（人民幣，下同），官網價格為9999元；iPhone 15 128GB折後價格為5198元，官網價格則為5999元；iPhone 15 plus 128GB折後價格為6098元，官網售價為6999元；iPhone 15 Pro 128GB折後價格為7398元，官網價格為7999元。

其中iPhone 15 Pro Max 512GB降幅最大，官網定價為11999元，淘寶折後僅10698元。

另外，在京東、拼多多等電商平台，iPhone 15系列的4款機型亦都有不同幅度的價格下調，且存貨量充足，無需搶購。不過降價幅度最大仍為淘寶。

雖然價格下降，不過有部分網民表示，更願購買華為：

要買也只會選擇華為手機，蘋果手機訊號太垃圾了



應該算是跌價了吧，蘋果之前從來沒有發布會後不到一個月就跌價賣的吧，以前都是搞溢價飢餓行銷賣的吧



啊？我官網買的還沒出貨呢？



蘋果打起價格戰了，這讓果粉情何以堪？



很正常啊大家都去用華為



暴跌？真的是假的？沒跌一千以上都不叫暴跌

