雙十一購物節電商開打價格戰 iPhone 15系列「跳水」降幅超千元
撰文：鄭寧
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隨著內地「雙十一購物節」鄰近，不少廠商提前開啟價格戰。其中Apple新機iPhone 15系列機型出現較大價格波動，且存活充足無需搶購。
當前，淘寶平台的「百億補貼」活動顯示，iPhone 15 Pro Max 256GB折後價格為9098元（人民幣，下同），官網價格為9999元；iPhone 15 128GB折後價格為5198元，官網價格則為5999元；iPhone 15 plus 128GB折後價格為6098元，官網售價為6999元；iPhone 15 Pro 128GB折後價格為7398元，官網價格為7999元。
其中iPhone 15 Pro Max 512GB降幅最大，官網定價為11999元，淘寶折後僅10698元。
另外，在京東、拼多多等電商平台，iPhone 15系列的4款機型亦都有不同幅度的價格下調，且存貨量充足，無需搶購。不過降價幅度最大仍為淘寶。
雖然價格下降，不過有部分網民表示，更願購買華為：
要買也只會選擇華為手機，蘋果手機訊號太垃圾了
應該算是跌價了吧，蘋果之前從來沒有發布會後不到一個月就跌價賣的吧，以前都是搞溢價飢餓行銷賣的吧
啊？我官網買的還沒出貨呢？
蘋果打起價格戰了，這讓果粉情何以堪？
很正常啊大家都去用華為
暴跌？真的是假的？沒跌一千以上都不叫暴跌