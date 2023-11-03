太陽探測衛星｢羲和二號｣論證中　中國計劃開啟太陽立體探測時代

近日，中國首顆太陽探測科學技術試驗衛星「羲和號」傳送回超過400TB的高質量科學數據和一系列原創科研成果。目前，中國正在開展「羲和二號」日地L5太陽探測工程論證工作，計劃2026年發射，有望開啟太陽立體探測時代。



據悉，「羲和二號」日地L5太陽探測工程由南京大學、中國氣象局、中國航天科技集團有限公司上海航天技術研究院等單位聯合提出，目前項目處於論證階段，初步計劃於2026年發射升空，計劃開啟中國太陽立體探測時代。

9月14日，中國科學院院士方成在第十屆航天技術創新國際會議中表示：「如果能發射成功，這將是世界上第一顆在日地L5點穩定運行的衛星，將對太陽物理基礎問題研究、對空間災害性天氣預報帶來非常大的影響。」

方成表示，結合近地觀測，在日地L5點可實現太陽活動現象的三維重構，為揭示太陽爆發的物理機製提供關鍵信息；能夠提前四五天觀測到即將面向地球的太陽活動，實時追蹤面向地球的太陽爆發，給空間天氣預報帶來革命性突破。

中國首顆太陽探測科學技術試驗衛星「羲和號」。（國家航天總局）

2021年10月14日，中國首顆太陽探測科學技術試驗衛星「羲和號」成功發射，標誌著中國正式步入空間「探日時代」。衛星在軌運行期間，將觀測太陽耀斑和日冕物質拋射的光球及色球表現，探究太陽爆發的源區動態特性和觸發機制，同時探測太陽暗條形成和演化過程的色球表現，揭示其與太陽爆發的內在聯繫，還將獲取全日面Hα波段多普勒速度分佈，研究太陽低層大氣動力學過程，為解決「太陽爆發由裏及表能量傳輸全過程物理模型」等科學問題提供重要支撐。

值得一提的是，「羲和號」是從萬餘份命名方案中，經過徵集、遴選和專家推介三個環節，最終獲得定名。在中國的神話故事中，「羲和」是太陽女神，同時也被大家認為是古時最早的天文學家和曆法制定者。