內媒稱港房價跌回7年前　網民熱議：打破內地樓市「香港信仰」？

曾經堅不可摧的香港房價，已經悄然回到了7年前。香港做為全球房價最貴且最難負擔的城市，連續多年暴漲之後，房價在2022年開始暴跌。按官方資料，香港的私人住宅價格在2022年大跌了15.6%，成交量大跌4成。今年8月份，李嘉誠旗下長江實業公佈新盤售價，竟比周邊二手房便宜3成，香港房價一夜之間回到7年前，為樓市投下一顆深水炸彈。



今年年初，受到香港和內地全面恢復通關等刺激，香港樓市一度小幅反彈，但是好景不長，第二季以來再度加速下跌。在香港樓市搖搖欲墜之際，港府近期也推出一系列救市組合拳，包括印花稅減半、按揭貸款保證期從30年延長至50年等等，希望能夠止住下滑的勢頭。

11月2日，「三聯生活週刊」微信公眾號發表文章，提出香港樓市何去何從，對於內地樓市的走勢，具有很強的參考價值，攸關其「房價信仰」延續。文章一出，勾起內地大眾對於房價漲跌的敏感心理，立刻引發大量討論，甚至登上了熱搜。

香港經濟發展蓬勃，是繁華的貿易城市，本應很適合年青人拼博才對，但香港的高房價、高物價，也造成了香港人的重大負擔。（資料圖片）

房貸利率大漲衝擊樓市供需

文章綜合分析指出，香港房價快速下跌的原因，主要是過去多年來上漲太多。按照香港的官方資料，2010年到2021年，香港樓價指數從163點上漲到398點，累計漲幅高達1.44倍。無論是以絕對房價，還是房價收入比，香港的房價在全球都高居首位。

在連漲10多年之後，香港樓市已經積累了較大的泡沫，而美國聯邦儲備局在2022年進入強勢加息週期，成為戳穿香港樓市泡沫的導火索。美國加息引發其他國家和地區的房價大跌，在歷史上已經屢見不鮮。

且由於港元實行緊盯美元的聯繫匯率制，目標是將港元匯率維持穩定在7.75至7.85港元兌1美元的區間內。所以，當美元進入加息週期後，港元也被迫跟隨加息。2022年，香港利率從0.5%大幅上調到4.75%，大幅增加了購房成本，由此給購房者帶來沉重負擔。

美聯儲主席鮑威爾最新表示，隨著勞動力市場供求關係的重新平衡，工資漲幅正在回落。 當支出和就業像最近這樣快速增長時，通常意味著通脹壓力正在增加，美聯儲可能不得不加息。（新華社）

文章指出，隨著香港房貸利率大漲，最直接的衝擊就是購房者的月供負擔快速加重，伴隨房價下跌，很多彼時用高杠杆買進的房產很快就成為負資產，即住房的最新市值比銀行貸款還低，以致很多房主就只能選擇斷供放棄住房，或是更多的房主為了避免淪為負資產，趕在房價下跌到紅線之前提前賣出，由此導致香港樓市的賣盤越來越多，進一步加大了樓市下跌的壓力。

而對那些計畫買房的民眾，在香港房貸利率大幅上升之後，貸款成本提升，也進一步導致購房能力下降，香港樓市的買方力量也是大幅減弱。所以，香港跟隨美國大幅加息之後，對於香港樓市的供需雙方都帶來了極大殺傷力，導致香港房價在2022年大跌近16%，到了今年也是頹勢不減，快速跌回到7年前。

內地一線城市房價依託「香港信仰」？

綜觀香港樓市當前困境，很容易讓人想起1997年。當年亞洲金融危機爆發之後，香港房價暴跌，從1997年到2003年，累計跌幅接近70%，將近20萬人淪為負資產。考量美國聯邦儲備局年內仍有加息的空間，最終退出加息週期的時間表應會慢於市場週期，這對香港樓市的壓力而言，距離結束為時尚早——如果長期維持在高利率，甚至利率繼續走高，無論對於樓市，還是宏觀經濟，都意味著巨大的壓力。

是以，香港政府此刻開始出手拯救樓市，更多是為了避免當年金融危機期間的暴跌捲土重來。在港府行政長官李家超最近發佈的施政報告中，提出了多項救市措施，包括將買家印花稅減半，房貸從30年延長到50年等等。但即便如此，很多專業機構對於香港樓市的未來依然悲觀。

內地今年陸續爆出多宗房地產商倒債事件，鄭永年認為，內地數量型擴張的房地產已經到了終點。（新華社）

事實上，香港樓市這一輪大跌，也給內地樓市再度敲響了警鐘。一直以來，香港是內地樓市的重要參照物件，即使目前內地樓市身處寒冬，很多人對房價還是抱有幻想，很大程度上，內地樂觀派人士的房價信仰來自香港樓市。

香港樓市在經歷了1997年大跌之後，最終還是大漲回來了。所以，很多人認為內地樓市，尤其是一線城市的房價可以長期持有，即使短期出現下跌，長期還是會漲回來。

這種觀點的危險之處在於，一方面，忽略了香港房價當年暴跌的慘烈程度，在1997年到2003年，香港房價暴跌7成，幾十萬人淪為負資產之後，住房只能被迫拍賣，在長達6年的房價下跌週期裡，很多人都無法堅守到後來的房價反彈。

如果從更長的時間線來看，雖然香港房價在暴跌7成後還能大幅反彈，但是，在經歷了10幾年的大漲之後，香港樓市還是再度迎來了暴跌，房價已經回到了7年前。香港樓市的神話如果破滅，最終也會打破內地樓市的最後一絲房價信仰。

房價飛漲，令許多到大城市打拼的基層百姓只能蝸居在狹小空間內。（視覺中國）

遠望香港房價跌 內地網絡討論踴躍登熱搜

對於香港房價的暴起暴落，會否進一步牽動內地樓市，尤其是一線城市的房價信心，內地網絡反應不一，但討論踴躍，甚至登上了熱搜榜。部份意見認為，內地與香港對於房市存在不同控價方式，且香港地狹人綢，陸港兩地的房市結構難以相比。但有更多網民望房價興歎，戲稱「香港房價暴跌應給給內地樓市做出榜樣」，認為內地樓市價高，「早就該跌了」，直呼「難道不該跌？實體都擠垮，全部收高租金被房地產綁架，老百姓何來的幸福後代沒有前途」。

但對於內地房價該不該跌，更多的意見基本處於兩難，類似「李嘉誠出售的新盤價格，把房價拉回了七年前。如果內地的房價能回到七年前，確實會有很多人損失慘重，但也會讓更多人對房價不那麼絕望，不至於躺平擺爛。 反正現在這房價也撐不住，乾脆就讓他掉吧」的說法並不少見。