中國經濟增長｜全年5%無虞　數據仍弱　恐中央還需加柴

中國日前公布了前三季度經濟數據，前三季度 5.2% 的GDP增速，意味著，第四季度只要正常發揮，增長4.4%，實現全年 5%的增長目標應不難。僅從數據看，前三個季度GDP增速分別是4.5%，6.3%，4.9%，也就是前三季度 5.2% 的GDP增速一定程度上得益於 6. 3% 的二季度增速拉動。而這又是因為 2022 年第二季度的經濟幾乎沒有增長（2022年第二季度GDP增速為0.4%）。



拆解 4.9% 的第三季度增速也可以發現，除了消費復蘇略超預期、製造業投資有所恢復之外，出口依然承壓，總投資繼續創下階段新低，房地產仍在掙紮，修復速度不及預期，傳統的「金九銀十」銷聲匿跡……

更別說宏觀數據和微觀體感的「溫差」日益明顯：債務負擔嚴重的省份迅速重啓發行特殊再融資債券，急著還存量債務和企業賬款；從機構到普通人都出現了「資產荒」，企業融資退潮，投資者則搶著去存錢或者買黃金；民眾更加消費清醒，更關註性價比⋯⋯還有處於高位的失業率，前三季度，全國城鎮調查失業率平均值為5.3%。早前8月時，中國青年失業率飆升至歷史最高水平之際，統計局宣布將暫停發佈該數據。

消費者在廣西珠寶創意大會上購買黃金。（視覺中國）

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三季度數據報喜還是報憂？

三季度經濟數據中，唯一值得安慰的是成長了5.5% 的社會消費品零售總額。而且整個三季度，消費都在穩定攀升。消費這架馬車終於衝到了前面。

從品類看，菸酒消費、體育和娛樂用品消費增長較快，住宿和餐飲業同比增速直接飆升了14.4%，不過這也許是因為去年同期受疫情影響，基數較低。在前三季度的消費中，能看出人們更願意出門了。增速最快的幾乎都是跟出門密切相關的，例如服務消費支出（17.4%）、教育文化娛樂消費支出（16.4%）、交通通訊消費支出（11.3%）等。這跟今年的演唱會經濟、機酒漲價潮都能夠一一對應上。

周傑倫10月新上海體育場開唱，為該體育場首個明星演唱會，吸引數萬粉絲帶動場館週邊經濟。（視覺中國）

另外，汽車消費仍然是消費復蘇的最大推動力。9月份汽車銷量大超預期。據中國汽車工業協會數據，9月份中國汽車產銷分別達到285萬輛和285.8萬輛，環比均增長10.7%，同比分別增長6.6%和9.5%，產銷量均創歷史同期新高。

但其他「兩架馬車」，表現就沒那麼樂觀了。出口依然承壓。海關總署的數據顯示，以美元計，9月出口同比降6.2%，連續5個月下降。進口也是降6.2%。固定資產投資更是完全沒有起色，創下階段性新低的3.1%。細分來看，房地產投資依然是最大拖累力量，下降9.1%。在接連不斷的號稱「核彈級」政策大招之後，樓市的回暖還是感受不到。

這幾天還有一個消息，自然資源部發文建議取消地價上限。具體來說就是恢復2017年8月前的「價高者得」原則確定競得人，出讓環節不再設立最高限價。這就是鼓勵製造所謂的「地王」，刺激市場情緒，跟前段時間匯金4萬億增持四大行一樣，都是想打一針強心劑罷了。但在新房限價沒有取消之前，土地出讓賣出高價到底是想給誰打雞血呢？地價走高反而進一步擠壓房企的利潤空間，只會讓房地產開發投資的局面更加尷尬。

賣地的長期低迷還極大影響了地方收入。本來疫情那幾年的剛性支出就已經很傷，今年拚經濟還得繼續加大支出，借債壓力愈來愈大的地方可能每天都在思考同一個問題：錢從哪裡來？

地方化債有效不治本

基於地方財政的壓力，解決地方債務的問題也就顯得非常關鍵。不然等到經濟增速向下轉檔之後，債務就會真正成為問題。中國允許地方政府自主發債融資，不過七八年光陰，但不可說沒有隱患。

最近一個月，多地接連重啟發行特殊再融資債券，規模已經超過了7000億元。這也是一攬子化債方案的部分體現。就像一個債務累累的普通人，想讓他掏錢消費搞經濟，先得想辦法緩解一部分債務壓力。

特殊再融資債券自2020年12月一發行，就成為地方政府化解隱性債務的重要手段。當地方有債務在到期前無法還上的時候，可以發行再融資債券來還掉到期債務的本金，一一對應，以新還舊，不會增加債務餘額。而特殊再融資債券，「特殊」之處就在於可以用於償還存量債務，不需要再列明被償還債券信息，所以也被認為是將隱性債務「顯性化」的方式。但這會增加債務餘額。

一場接力發債、以新還舊、緩解短期流動性壓力的努力，開始了。根據整理，截至10月中，全國已披露的擬發行特殊再融資債券規模達到7263億元，創下歷史新高。而這只是開始，未來還會有更多省份利用特殊再融資債券來置換債務。目前已披露的這批特殊再融資債券，發行時間集中在10月9日到20日的十天內，極為密集，這是從來沒有過的一幕。作為對比，上一輪各地發行特殊再融資債券花了整整9個月。

中國地方發債有上限，截至2022年底，全國地方政府債務餘額為 35.1 萬億元，限額為37.6萬億元，結存限額為2.6萬億元。也就是說，今年地方債的空間就是2.6萬億元了。

另外就是各地發展水平不一樣，還債壓力天差地別。例如內蒙古，截至2022年末，城投欠了2500億元，但上海同期甚至還能再發出2765億元的債券，差異可想而知。這就意味著，就跟財政轉移支付一樣，有能力多發債的地方，可以將額度給到那些壓力大、餘額小的地方。當前中國在進行一場發債空間的大騰挪。

從短期的角度來看，讓償債壓力大的地方有更多更靈活的置換債務方式，當然是有利於緩解其流動性壓力的，畢竟有錢來了，能緩一緩。然而，從長期的角度來看，特殊再融資債券治標不治本。因為其本質只是置換債務，並沒有減少債務的產生。

問題兜兜轉轉，又回到了經典的央地關系上。讓地方債務這根緊繃的弦松下來，需要中央財政站出來。

萬億國債，箭在弦上？

基於經濟復蘇還不牢固，基於地方壓力，不少學者又開始呼籲萬億特別國債的落地。

15年前那份「四萬億」方案中，除了中央籌集1.18萬億之外，其他都交給了地方。地方主要依靠投融資平臺進行融資，地方財政得以積極擴張，形成了大量債務，一直延續至今。

中國財政科學研究院院長劉尚希認為，2008年之前，宏觀調控主要是依靠中央，而現在主要依靠地方，出現了「中央調控地方化」現象。劉尚希表示，目前不要再擴大地方債，尤其是地方政府專項債券不應再加碼，因為符合條件的項目並不多，再增發作用不大。應當將剩下的指標轉化為國債，優化央地槓桿結構，由中央來統一實施。

中國人民銀行（央行）。（視覺中國）

在不少學者看來，問題的破局點或許就在這裏。實行積極的財政政策，如果加槓桿的主體從地方政府變成中央財政，壓力也許就能大大緩解。截至2023年第一季度，中國中央政府債務槓桿率（債務/GDP）只有21.4%，遠低於發達經濟體的槓桿水平。美國聯邦債務槓桿率125%，日本則早已超過了200%。

這也使得在化債方案之外，愈來愈多人最近對於增發特別國債的預期重燃。有消息稱，可能會發行至少1萬億元人民幣債務用於基建。當然，今時今日的「基礎設施」，內涵絕不只有「鐵公基」了，建設智慧城市的「數字基建」、應對老齡化和少子化的基礎設施、要求更加綠色環保的基礎設施、預防氣候災害而推進的城市地下基礎設施……愈來愈豐富。

發行國債支持基礎設施建設，創造有效需求，提高融資需求，活躍資本市場，增加收入，促進消費信心的恢復。這對於緩解地方債務壓力和刺激經濟復蘇來說，將是一舉多得的事情。對於仍然擁有較大空間的中國來說，實現概率並不小。觀察窗口可能就在今年的中央經濟工作會議上。