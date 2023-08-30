香港夜生活也吸引？內地遊客愛看小眾電影、夜遊果欄、宵夜大排檔

近日港人北上熱潮，香港夜經濟待振興。不過事實上，不少內地遊客也時常在小紅書等平台分享，在香港夜生活的好去處，在晚上欣賞一部內地無法看到的小眾文藝片、夜遊油麻地果欄和吃凌晨三點的早茶、逛特色多元的酒吧，都深受內地遊客喜愛。



值得一提的是，因香港的士相對內地來說價格高昂，許多內地遊客盛讚港鐵的營業時間長，晚至凌晨1時都有車，讓香港的夜生活更加方便。



香港夜生活其實多姿多采，不少人培養了夜睡的習慣。（salty_justice/unsplash）

1. 宵夜大排檔、車仔麵+凌晨三點早茶

香港的美食一直是觀光的一大賣點。比起許多名貴的餐廳，不少遊客喜歡煙火氣和有鑊氣大排檔。其中，2018年微信公眾號「麗麗在香港」所寫的《香港愛情故事之深水埗愛文生》讓營業到深夜23:30的愛文生深受內地遊客的喜愛。

該愛情故事講述透過交友軟體「陌陌」認識的香港人Jimmy和內地女生陳甜，第一次約會在「尖沙咀1881海利公館的聖喬治法餐館」，但三個月後陳甜生日，Jimmy卻將陳甜帶到愛文生慶生，陳甜後來就不再理會Jimmy的邀約。

但過幾年後，陳甜與不少男生約會，發現許多男人的小氣，才回想起「Jimmy是想跟自己分享一份香港男人大排檔的快樂嗎?」，此外，曾獲陳奕迅推薦凌晨3時開業的新興食家、營業到凌晨4時的文記車仔麵也是內地遊客夜生活的首選。

2. 油麻地：夜遊果欄

油麻地果欄是許多香港人買水果的好去處，開關後也在內地爆紅。不少小紅書網民分享夜遊果欄攻略，也喜歡在果欄拍照打卡，感受果欄的煙火氣，也喜歡體會舊式果欄的建築之美。

有內地網民指出，夜遊果欄比白天逛果欄更有趣，能看到卸貨工人們忙上忙下，搬運水果，感受到「香港這個地方，只要肯出力，就能掙到錢，多勞多得」的精神。

3. 內地客蜂擁香港電影院：看影展片、小眾文藝片

值得一提的是，內地許多年輕人喜歡到香港看小眾電影、內地不會上映的影展片，許多內地年輕人分享，在香港觀影的體驗特別好，「觀眾觀影品質高、會在適當的時候給出反應」，此外，電影題材多元，上映日期、無刪減版早都是內地年輕人喜歡來香港觀影的原因。今年暑假就有不少內地遊客到香港來搶先看《奧本海默》。

4.多元化、國際化的酒吧

此前，香港的酒吧仍有吸引人之處。因為酒吧種類多，也有許多各國遊客，讓香港的酒吧特別的國際化。許多內地遊客都提到，香港有幾間亞洲知名的酒吧，此外也有不少Gay Bar和有Drag Queen Show的酒吧，能提供內地旅遊景點沒有的新奇體驗。

2022年10月31日，市民悉心打扮，前往蘭桂坊參加萬聖節活動。（廖雁雄攝）

5、維港、太平山夜景無敵 街景霓虹燈拍片最愛

最後要提的就是香港無敵的夜景，雖然香港夜景已經享譽國際已久，但時至今日仍是香港旅遊的一塊招牌。不論是搭纜車到太平山看夜景，漫步尖沙咀看維港夜景和走在香港街道與漂亮的霓虹燈拍照，都十分吸引內地遊客。

尤其是香港的霓虹燈，更是許多內地遊客想拍港風的照片時，不可或缺的背景。