中國3500萬男性難覓妻？　專家：底層男性與頂層女性「不Match」

據《中國統計年鑑（2022）》之前發表的數據顯示，截至2021年，全國15歲以上的單身人口約為2.39億人，引發關注並遭到質疑。是否應以15歲來劃定？以及這麼大規模的單身人口將對社會產生什麼樣的影響？

南開大學經濟學院教授、中國人口學會副會長原新，在接受內媒《有識》欄目採訪時表示，以15歲作為年齡劃分是不正確的，真正的單身人口數量也絕對低於2.39億。但值得關注的是，長達40年左右的出生人口性別比例不均，造成了部分人口的「被動單身」情況。約有3500萬男性無法找到中國妻子。



原新指出，中國法定結婚年齡是男性22周歲、女性20周歲，而15歲還在上初、高中，15-22歲期間沒有結婚也很正常，所以以15歲作為單身口徑是錯誤的。2.39億的單身數據來自於2020年的第七次全國人口普查，他推測其中很有可能將喪偶、失婚無子女的人士也算在內，因此嚴格來說，真實的單身人數絕對低於2.39億。

原新認為，若嚴格界定，失婚與未婚兩個群體才應該被視為單身的人群，如果再以法定結婚年齡為基準，加入法律底線將更加精確。

中國單身人口超2億，多數女性選擇不婚。（視覺中國）

42年間中國少出生3500萬女性

原新指出，從被動單身的人群來看，長達約40年的中國出生人口性別比例偏高，導致失婚人口大多是男性。

原新解釋道，出生人口性別比例通常指的是每年平均100名出生的女嬰對應的出生男嬰數，正常範圍在105±2（女性=100）。從1980年到2021年，中國總共有7.99億的出生人口，這段時間的平均出生性別比例為114.4。根據105的基準計算，這意味著在這42年間，男性的出生數比女性多出了約3400至3500萬。

這表示，在中國有超過3千萬的男性，若想結婚，找不到中國的伴侶。如果按年齡對等的原則計算，那麼42歲以下的男性將少了3400萬到3500萬對等年齡的女性。

男性失婚 女性不婚

隨著現代婚育觀念的改變，有些人群不願結婚，其中以女性居多。失婚和不婚的人群特徵在全世界都有共同的規律。失婚即被動單身的男性大多集中在社會的底層，而不婚的女性多數處於社會的頂層，擁有良好的教育和足夠的經濟實力。

原新指出，「所以這兩個人群是配合不到一塊的，英語叫match不到一塊兒的。所以對於有很多人說讓他們結婚，我認為這是不可能的事。」

被動單身的失婚男性多為底層男性。（網絡資源圖）

人口性別比失衡將呈現各類社會問題

作為原國家計生委的全國出生人口性別比治理專家組組長，原新認為，性別比例失衡不能完全歸結為計劃生育，它與中國生育率快速下降、經濟社會發展等因素相關。

原新指出，性別比例不均導致男女婚姻年齡段人口數量不匹配、性別失衡等，所帶來的社會問題亦隨之開始呈現，例如結婚成本上升、婚後家庭穩定性受到挑戰、社會治安刑事案件增加、國家養老保障服務壓力增大等等，將在不同階段呈現出不同的社會問題。

性別比例失衡導致結婚成本增加。（網絡資源圖）

出生人口性別比徹底恢復至正常區間的難度很大；性別失衡問題不會自然消失，是長周期事件，貫穿於整個生命週期，大齡未婚男性的需求短期內不會自動解決。因此，必須積極主動應對性別失衡社會，以國家統籌治理模式應對性別失衡問題。

例如，將性別平等觀念融入社會政策的各個方面，從源頭弱化男女不平等。以原因治理、後果治理和風險治理多方並重，個體、家庭和社會多方參與，建立一體化的綜合治理機制。

政府社會應做好單身人士增多的準備

原新表示，單身人口的增多，一部分人想結婚結不了，是性別選擇的結果，已經是既定事實，未來需要在這個基礎上盡量地去彌補。例如，養老保障制度可以將沒有子女、沒有配偶的老人列為特殊困難老人，由國家提供底線保障，同時需要防範可能因男性生理需求而引起的社會治安問題。

原新不認為單身人口增多是好事或壞事。整個青年群體的婚姻和家庭多元化、多樣化的趨勢已變得更加普遍，社會對婚姻和家庭多樣性也變得更加包容。對於這種新現象可能會挑戰傳統的社會治理模式，因此社會應該有相應的方案，及時跟上供給。例如，應考慮滿足單身人士的文旅娛樂消費、寵物消費、小型住房需求等方面的需求。

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原新認為，既然單身人口增多了，那麼就應該接受這一現實。造成的經濟和社會方面的變化，應該積極地加以服務、管理和治理，以積極適應和應對。

對於缺少伴侶和子女的老年人來說，他們對社會養老保障和養老服務的依賴時間更早，程度更高，因此社會養老需求將積聚並爆發。因此，原新建議政府應早期介入，提前做好準備。特別是在城市中，屬於「三無」人員（無子女、無伴侶、無收入）的人，以及在農村中的「五保戶」和特殊困難群體中，男性失婚的可能性較大。應該加強風險預警，納入社會管理範疇，提高福利性保障，改善他們和家庭的脆弱性。此外，應擴大普惠型養老服務的覆蓋範圍，提前制定針對大齡未婚男性的養老政策備案。