菲律賓武裝劫匪闖入別墅擄走6名中國人　揭一人質為公益協會會長

10月30日在菲律賓馬尼拉大都會區南部一個高檔別墅社區，發生了一起綁架案。6名武裝劫匪當天凌晨闖入，從家中綁走了9名成員，並在半路上釋放當中3名菲律賓人，其餘6名中國公民至今下落不明。



一名知情人告訴記者，被綁架者是來自福建泉州市晉江的曾先生一家，曾先生和妻子已在菲律賓經商多年。「他今年四十來歲，和妻子在菲律賓打拼。老母親和兩個孩子都在老家」，該知情人透露，目前曾先生的母親正在緊急辦理護照，準備立刻趕往菲律賓。



圖為菲律賓警察。 （Getty Images）

據了解，3名被綁架的菲律賓人系被綁架中國人家的雇工，其中一位被釋放的菲律賓人質告訴警方，6名武裝綁匪，在10月30日凌晨4時左右闖入他們的中國雇主家中，將所有人控制並蒙住眼睛，用一輛豐田海獅車將人帶走。

在車輛行駛到林馬社區時，3名菲律賓人被釋放，綁匪勒令其不得報警，並載著剩下的6名中國人離開。3名菲律賓人獲釋後，立刻向社區官員報告，並在社區官員陪同下前往當地警局報案。菲律賓警方稱，「我們現在還不清楚綁匪的動機。」

知情人：被綁者熱心公益，多年持續參與老家公益活動

據其介紹，近幾年由於疫情原因，生意並不是很好做，曾先生也並非外界所傳的家財萬貫，「我們這邊的傳統是在外掙了錢，都會把老家的房子修得很好，曾先生老家的房子並不是非常豪華的那種。」

馬尼拉的夜晚。（網絡圖片）

該知情人表示，曾先生為人仗義，非常熱心公益事業，今年剛剛當選為馬尼拉當地一個華商公益協會的會長。同時，對於家鄉的公益事業，曾先生也非常關注，多年來一直積極參與泉州當地公益協會組織的各種活動，出錢出力。

對於近日有傳言稱「被綁架者疑似與離岸博彩有關」，對此該知情人表示，曾先生從事鞋類批發貿易業務，並未聽說與離岸博彩生意有關，不確定所謂「離岸博彩」的真實性。

有消息稱被綁架中國公民疑涉離岸博彩。（視覺中國）

中國駐菲大使館未正面回應綁架案是否與博彩有關

11月3日晚，中國駐菲律賓使館針對「6名中國公民被綁架」一事回應，發言人回應表示，中國政府關心每一位中國公民的安危。中國駐菲使館高度重視此案，正在積極協助菲執法部門偵辦案件，全力開展營救。

對於有消息指被綁架者與離岸博彩業有關，發言人並未正面回應，僅稱中國政府堅決反對並嚴厲打擊任何形式的賭博活動，「中國使館與菲執法部門一直保持密切協作，近來又破獲了多起與離岸博彩相關的案件。我們敦促菲方採取有效措施，全力保障在菲中國公民生命財產安全，同時再次提醒中國公民遠離網絡博彩。」